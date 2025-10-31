La Amargura proyecta la ejecución de una nueva insignia basada en la advocación de la Virgen

Más novedades en clave patrimonial desde San Juan de la Palma. La hermandad de la Amargura presentó en el cabildo general de este pasado jueves el proyecto de ejecución de una nueva insignia para su cortejo penitencial, debido al creciente número de nazarenos. Dicha insignia versará sobre la advocación de la Virgen y sus orígenes en las Sagradas Escrituras.

Conforme al boceto que se presentó, la insignia se correspondería con una bandera sobre fondo blanco. En el centro, la cita evangélica del Libro de Rut a modo de leyenda en letras bordadas, quedando el texto enmarcado en una cenefa, con asta de plata rematada en algún motivo relacionado. En concreto, el Libro de Rut recoge la cita: «No me llaméis Noemí (esto es hermosa), sino Mara (esto es amarga), porque el Todopoderoso me ha llenado en extremo de Amargura» (Rut 1,20), pasaje que representa el paso de la dulzura al dolor. Noemí era una mujer que, debido a la hambruna que padecía su tierra, partió hacia Moab junto a su marido y dos hijos, que finalmente murieron. Al regresar, solicitó a sus paisanos que la llamasen Mara debido a los padecimientos sufridos. Rut era la nuera de Noemí.

Este anuncio se comunica unas horas después de haber tenido conocimiento de la intención por parte de la cofradía de recuperar la túnica conocida como la de "los dragones", una obra primitiva de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1899 y con la que procesionaba Nuestro Padre Jesús del Silencio.