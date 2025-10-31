El periodista Antonio Silva, pregonero de la procesión magna de Barcelona por el Año de la Esperanza

Un acontecimiento de especial relevancia pastoral para una de las metrópolis europeas más reconocidas, y que contará con voz sevillana para su anuncio. El periodista Antonio Silva de Pablos ha sido designado como pregonero de la Procesión Jubilar de las Esperanzas de Barcelona que está prevista para el 29 de noviembre en la ciudad condal y donde participarán las cuatro imágenes de la Esperanza que procesionan en la Archidiócesis de Barcelona.

Antonio Silva de Pablos es hermano de la Hermandad de La O de Sevilla y en su currículo tanto cofrade como comunicador destaca haber sido jefe de Prensa del XLV Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla presidido por San Juan Pablo II y Pregonero de la Esperanza en Sevilla en 1993. También fue pregonero de la Semana Santa de Almuñécar en 1998, pregonero de la Hermandad del Gran Poder y la Macarena de Madrid en 2006 y pregonero de la Semana Santa de Triana en 2007.

Ha sido Director de Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla (2003-2006), del 1985 a 1992 fue Director del Boletín de las Cofradías del Consejo General de Hermandades y Cofradías y actualmente colabora con trabajos sobre la Semana Santa andaluza en Canal Sur Radio, El Correo de Andalucía y en esta casa, 'Diario de Sevilla'.

El pregón tendrá lugar en la tarde-noche del viernes 28 de noviembre en la parroquia de San Agustín de Barcelona, de donde al día siguiente tendrá lugar la procesión jubilar de las Esperanzas compuesta por las titulares de las hermandades:

Pontificia y Real Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena de Barcelona.

Hermandad del Santísimo Cristo Redentor y Nuestra Señora de la Soledad de Badalona.

Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza de Mataró.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Esperanza Macarena de Cornellá.

La procesión saldrá de San Agustín y se dirigirá a la Basílica de la Merced, donde está previsto la imagen de la patrona salga al exterior y se realice el acto para celebrar el Jubileo de las Esperanzas con la presencia de las cinco imágenes.