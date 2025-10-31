Procesión extraordinaria de los Dolores de Tomares por el patronazgo: horarios e itinerarios

Todo es júbilo y alegría en la localidad de Tomares. La Hermandad Sacramental descuenta las horas para vivir uno de los acontecimientos más destacados de toda su historia: la procesión extraordinaria de la Virgen de los Dolores, recientemente proclamada como patrona canónica y alcaldesa perpetua de la localidad. La imagen recibió esta distinción el pasado 8 de julio, cuando el Dicasterio del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos la nombró “Patrona ante Dios de la Ciudad de Tomares”, concediéndole el Patronazgo Canónico de Tomares, según consta en el Expediente 11303/2025, primer documento que se firma con el nombre del Papa León XIV para una Hermandad.

La procesión tendrá lugar este próximo sábado, 1 de noviembre. La imagen, bajo su paso de palio, saldrá desde la parroquia de Nuestra Señora de Belén a las 17:45, y tomará el siguiente itinerario: Navarro Caro, de la Fuente, Ayuntamiento, Carlos Cano, Ramón y Cajal, Maestra Antonia Caracuel, Clara Campoamor, La Cruz del Camino Viejo, Clara Campoamor, Antonia Díaz, Virgen de los Dolores, Tomás de Ybarra, Colón, Cristo de la Veracruz, Fernando Reina Campomanes, San Sebastián, Navarro Caro y entrada sobre las 00:00.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda del Cristo del Perdón de La Rinconada (hasta la calle Virgen de los Dolores) y el resto, la Banda de la Cruz Roja. Abrirá el cortejo la Agrupación Musical de la Redención hasta la calle Ramón y Cajal. Además, habrá estreno de marcha: Patrona de Tomares, de Luis Miguel Fernández Alcauza.

El conjunto del palio sobre el que se enmarca la Virgen es obra del taller de Bordados Salteras que realizó en 1999, junto a los varales de Orfebrería Villarreal de 1970, la peana de Jesús Domínguez de 1954 y los ángeles ceriferarios que ejecutó Orfebrería Manuel de los Ríos en 2002. Luce el manto de salida, obra anónima de 1920, restaurado por las Hermanas Carmelitas de Utrera en 1974 y por Bordados Salteras en 1996. Está conjuntada con la saya burdeos de autor anónimo del siglo XIX y uno de los estrenos: un tocado de punto de aguja. Bordea a la dolorosa la toca de sobremanto bordada junto al fajín confeccionado en 2025 a través de antiguos textiles de la Virgen en desuso. Ha sido vestida por Luis Pinelo. Petaladas y sevillanas se esperan a raudales. Destaca sobre todo la calle que lleva su nombre, Virgen de los Dolores, que estará profusamente adornada, además de la estrecha calle Colón, San Sebastián y Navarro Caro.

La Virgen de los Dolores

La Virgen de los Dolores, titular de la Antigua y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nuestra Señora de los Dolores, Patrona Canónica y Alcaldesa Perpetua de Tomares, y San Sebastián, patrón de Tomares, fue condecorada con la Medalla de Honor de Tomares, el 26 de septiembre de 1998, en la Plaza del Ayuntamiento.

Es una dolorosa de autor anónimo, que data del siglo XVIII. La única restauración que consta es de 2023 por Francisco Arquillo. Aunque siempre se había atribuido a la producción de Luisa Roldán, escultora sevillana del siglo XVII, en esta última intervención el profesor Arquillo atribuyó su hechura al sevillano José Montes de Oca.