El Carmen someterá a cabildo una posible intervención de restauración sobre los titulares

La hermandad del Carmen, de Omnium Sanctorum, ha convocado a sus hermanos a cabildo general extraordinario, una asamblea que tratará de un asunto de notable significación: una posible intervención sobre sus imágenes titulares. En concreto, la corporación ha citado a sus hermanos el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 20:15, en las dependencias de la casa hermandad sita en la calle Pozo.

En este sentido, la junta de gobierno que preside José María Ferrero, expondrá a los hermanos allí presentes un "informe diagnóstico del estado de conservación de las sagradas imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos" para aprobar, si procede, una "propuesta de intervención conservativa y restaurativa".

Como apunte, desde el pasado 20 de octubre, las imágenes están recibiendo culto en el altar de San José, una de las capillas de su sede canónica, con motivo de una leve intervención en el paramento donde se encuentran habitualmente las tallas.

Las imágenes

La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paz es obra del imaginero Francisco José Reyes Villadiego, de la localidad aljarafeña de Salteras, discípulo de Antonio J. Dubé de Luque, y fue bendecida el 9 de Junio de 1990. La talla sigue el encargo de la Hermandad, quién concertó con el artista, el Domingo de Ramos de 1989, la ejecución de una imagen de Jesús Cautivo, inicialmente de vestir, en madera de cedro policromada. En el interior de la cabeza figura un manuscrito, a modo de acta, firmado por el imaginero y los miembros de la Junta de Gobierno que efectuó su encargo. En 1995, el mismo autor le realizó cuerpo entero anatomizado.

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos fue realizada por Francisco Berlanga de Ávila y bendecida el 14 de Julio de 1984 en la Iglesia de la Misericordia, sede fundacional de la Hermandad. El autor, siguió en la ejecución de la obra, la línea iconográfica de su maestro, Francisco Buiza, fallecido meses antes de su terminación, por el que profesaba gran admiración. Es imagen de candelero, para vestir, ataviada con el hábito carmelita, y realizada en madera de cedro. La advocación, única en la letanía mariana de Sevilla, responde al sentir fundacional de la corporación que pretendía «rendir culto a la advocación carmelitana representada en una Dolorosa al sevillano modo»