El 'milagro' de Arbel: caminar gracias al exoesqueleto del Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin

La sonrisa de los padres de Arbel son el mejor reflejo de lo que se ha vivido este jueves en el Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. Este pequeño de once años ha caminado gracias al innovador exoesqueleto desarrollado por la empresa madrileña Marsi Bionics y que ha llegado a este centro, una de las obras sociales más importantes de las hermandades sevillanas, con más de 40 años de vida ya, a través de un donante. La presentación pública del exoesqueleto, el primero que llega a Sevilla, se ha desarrollado entre el asombro de todos los presentes.

Este exoesqueleto pediátrico, tercero en Andalucía, llegó al Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin el pasado mes de septiembre. Ya son cuatro los menores que se benefician de trabajar con él. Y se irá ampliando el número de beneficiarios. Así lo han explicado Cristina y Macarena, la fisioterapeuta y la psicóloga que han realizado la demostración con Arbel, que acude al centro desde que era un bebé: "Es una gran puerta abierta. Ofrece muchas oportunidades. En tres o cuatro sesiones mejoran mucho en control motor, motivación y conexión con el entorno".

Nacho Barrera, representante de la empresa Marsi Bionics y fisioterapeuta, ha explicado cómo ha sido el desarrollo de esta nueva herramienta para el tratamiento de los menores: "Esta empresa es una spin off del Csic. Una investigación ha desembocado en esta realidad para los niños. Hemos estado ocho años desarrollando los prototipos para obtener todos los certificados necesarios. No hay que olvidar que se trata de un equipamiento médico. Somos la primera empresa con el certificado para vender este producto en Europa".

El mecanismo desarrollado por Marsi (que significa marcha en amaranto) Bionics no sólo cambia la vida de los pequeños, por ejemplo, Arbel puede jugar y golpear algo tan cotidiano como una pelota, sino también la de sus padres y la de las personas que le atienden, mejorando la eficiencia y eficacia de los tratamientos: "Es una terapia que es el futuro de la rehabilitación. Son muchos los beneficios clínicos. Sus efectos mejoran mucho la calidad de vida del paciente", ha insistido Barrera.

El marco con el que cuenta el exoesqueleto permite que el niño pueda desarrollar toda su actividad de pie y posibilita que el fisio que lo atiende pueda tener las dos manos libres para actuar. Los pasos se puede producir de manera automática o de manera asistida. Todo controlado de manera sencilla a través de una aplicación.

El exoesqueleto pediátrico va a facilitar la movilidad de menores con parálisis cerebral y/o atrofia muscular espinal. Se trata de una herramienta de marcha que sustenta al menor desde el tronco hasta los pies, compuesto de ocho articulaciones activas que aportan movilidad en todas las direcciones, interpretando de forma no invasiva la intención de movimiento del menor y respondiendo a esa intención a cada paso. Los resultados extraídos de la experiencia en el uso, inciden, sobre todo, en el control postural y del tronco, en la movilidad y el desplazamiento y en el nivel cognitivo y conexión social del usuario.

Carlos Pérez, hermano mayor del Buen Fin, se ha mostrado orgulloso de que el Centro de Estimulación Precoz de la hermandad, que es de referencia, disponga de esta herramienta que tanto bien hace ya a los pequeños y ha agradecido al benefactor su adquisición: "Atenderá a niños con una movilidad muy, muy reducida. Es el primero de Sevilla y el tercero en Andalucía. En Granada y Córdoba también disponen de uno en asociaciones privadas. La única empresa que lo desarrolla es Marsi Bionics, así que estamos muy agradecidos porque se han portado muy bien para que lo tengamos aquí".

En el acto también han estado presentes Amidea Navarro, delegada del distrito Casco Antiguo y Marcelino Manzano, delegado de Hermandades del Arzobispado de Sevilla. Navarro ha ensalzado la importancia del centro y de la obra social desarrollada por la hermandad. Manzano ha trasladado el cariño y apoyo del arzobispo a esta actividad tan relevante.