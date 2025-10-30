El Alcázar licita las obras de restauración en la sala de exposiciones por más de 2 millones de euros

Impulso a una actuación muy necesaria para el monumento. El Real Alcázar ha sacado a licitación la contratación de las obras de intervención necesarias en su sala de exposiciones para revertir el deficiente estado actual del espacio, el cual impide su uso, manteniéndolo actualmente cerrado al público. El proyecto, fue redactado por los arquitectos Francisco Reina Fernández-Trujillo, Mercedes Sánchez González y Olga Valderas Grisalvo, y aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico el pasado 30 de julio.

El proyecto abarca la intervención en este salón alto del Apeadero, su camaranchón superior y su cubierta. La actuación busca la conservación del contenedor histórico, resolviendo sus patologías, y la rehabilitación de los espacios para adaptarlos como instrumentos para la conservación y exhibición de obras de arte de alto valor cultural. En términos de modernización, los trabajos contemplan la actualización de las instalaciones para cumplir con la normativa vigente, la aplicación de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, y la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de un ascensor en el ojo de la escalera.

La licitación de estas obras cuenta con un presupuesto base de 1.665.757,43 euros más IVA, lo que asciende a un total de 2.015.566,49 euros (IVA incluido). Los licitadores solo podrán presentar ofertas económicas que mejoren este precio a la baja.

El plazo máximo de ejecución del contrato se ha fijado en 9 meses.

Graves daños estructurales

Según los informes técnicos elaborados entre noviembre de 2024 y abril de 2025, el salón alto presenta graves daños estructurales provocados por la acción de xilófagos, la humedad, la falta de mantenimiento de las cubiertas y la obsolescencia de las instalaciones. Las estructuras de madera —pilares, vigas y pares de cubierta— se encuentran, en su mayoría, con afectación alta debido a carcoma gruesa, pudrición blanca y parda y deformaciones severas que comprometen la seguridad y funcionalidad del espacio.

Los estudios previos, realizados por la empresa Labrum y el equipo del Real Alcázar, han identificado problemas que van desde roturas de vigas, desplazamientos de elementos de carga, filtraciones activas y sistemas de climatización obsoletos que no garantizan la conservación de obras de arte. El falso techo de la sala expositiva, en particular, presenta fisuras extensas debido a su vinculación directa con los elementos estructurales deformados, lo que pone en riesgo tanto la integridad de las instalaciones como la seguridad de visitantes y trabajadores.