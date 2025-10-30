El Alcázar adjudica a Francisco Reina la adecuación de la casa 7-8 del Patio de Banderas

El Patronato del Real Alcázar ha resuelto la adjudicación de un contrato crucial para el conjunto monumental sevillano: la adecuación de la casa 7-8 del Patio de Banderas, la que esconde los espacios del Alcázar primitivo. La empresa adjudicataria del servicio ha sido Reina Asociados Estudio de Arquitectura, que dirige Francisco Reina, especializado en Patrimonio Histórico.

El objeto del contrato es amplio e incluye la elaboración y redacción del proyecto de adecuación, la redacción del estudio de seguridad y salud, la dirección de obra, la dirección de ejecución material, y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución. El responsable del contrato ha sido designado como Arquitecto.

El contrato ha sido adjudicado por 140.000,00 euros más 29.400,00 euros de IVA. El importe de licitación inicial era de 161.504,20 euros.

La adopción de este acuerdo se tramitó con carácter urgente. Esta medida fue necesaria dado que el inicio efectivo de los trabajos está programado para noviembre de 2025. "Posponer la decisión a la próxima sesión de la Comisión Ejecutiva habría supuesto un retraso en la licitación y en el inicio de las actuaciones, comprometiendo la planificación técnico-económica prevista para el presente ejercicio, además de afectar la coordinación con otras intervenciones en el conjunto monumental".

El plazo de ejecución total del contrato se ha establecido en 24 meses.

El Alcázar mostrará su evolución durante 10 siglos

El proyecto busca definir los nuevos usos que se le darán al inmueble, actualmente sin acabados ni instalaciones, y adaptarlo para servir a estos propósitos.

La casa 7-8, al igual que todas las zonas de actuación, posee la condición de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que impone una clara necesidad y obligación de conservación conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Aunque Patrimonio del Estado ya ejecutó obras de reforma, consolidación estructural y de la envolvente en el edificio, terminadas en octubre de 2018, este proyecto actual es crucial para completar el acondicionamiento interior y dotarlo de funcionalidad.

Entre las actuaciones destacadas que incluye el proyecto se encuentran:

El diseño de espacios y mobiliario para un centro de interpretación del Real Alcázar en la planta baja , que ofrecerá una visita inmersiva en 3D y una exposición sobre la evolución de los palacios del Alcázar, junto con sus espacios accesorios.

La adjudicación de este contrato es un paso crucial para darle valor y poner en uso la casa 7-8, integrándola plenamente en el conjunto del Real Alcázar de Sevilla.