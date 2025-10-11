El Alcázar de Sevilla revivirá la boda imperial de Carlos I e Isabel de Portugal con una recreación virtual

Un viaje a un hecho histórico de enorme trascendencia. El Patronato del Real Alcázar de Sevilla ha sacado a licitación un proyecto de desarrollo y producción de una recreación virtual de carácter audiovisual e interactivo para conmemorar el V Centenario de la boda de Carlos I de España y V de Alemania con la princesa Isabel de Portugal, celebrada en el palacio sevillano en marzo de 1526.

Esta iniciativa estratégica tiene como finalidad principal "divulgar el valor histórico, político y simbólico de este acontecimiento trascendental", que constituyó un hito fundacional del ciclo dinástico que culminaría con el reinado de Felipe II. El enlace, celebrado el 11 de marzo de 1526, selló la unión entre las casas reales de España y Portugal, fortaleciendo la proyección internacional de la monarquía hispánica en el siglo XVI.

El objeto del contrato es permitir al visitante del Alcázar "conocer y comprender el evento de manera inmersiva y accesible". La justificación reside en la necesidad de dotar al recinto de un "recurso expositivo innovador, inclusivo y documentalmente riguroso", alineado con los fines del patronato de conservación, interpretación y difusión del patrimonio.

El Salón de Embajadores desde arriba. / Antonio Pizarro

Rigor Histórico y Tecnológico

El proyecto, enmarcado en la conmemoración del V Centenario, comprende la elaboración integral del contenido histórico y su adaptación tecnológica, garantizando la rigurosidad documental, la calidad visual, la accesibilidad universal y la compatibilidad tecnológica.

Aunque el lugar exacto de la ceremonia nupcial continúa siendo objeto de debate historiográfico —algunas fuentes señalan el Salón de Embajadores del Palacio Mudéjar, mientras que otras lo sitúan en la antigua capilla, actual Salón del Techo de Carlos V—, la recreación virtual se desarrollará en el Salón de Embajadores, uno de los espacios más espectaculares del palacio construido por Pedro I.

El contenido deberá tener una duración de entre 5 y 10 minutos y estará ambientado en la noche del 10 al 11 de marzo de 1526. Para asegurar un elevado grado de fidelidad histórica, la empresa adjudicataria deberá realizar un estudio riguroso que permita determinar el estado arquitectónico del salón en 1526. Esto implica la exclusión de elementos introducidos con posterioridad, como los cuatro balcones superiores o las pinturas murales de Diego de Esquivel, e incorporar componentes históricos documentados como mobiliario, tapices, techumbres, solerías e iluminación, reproduciendo la disposición ceremonial pertinente.

El Cenador de Carlos V. / Antonio Pizarro

El contrato también exige la elaboración de un modelo digitalizado tridimensional (3D) del Salón de Embajadores en su estado actual, mediante técnicas profesionales de escaneado y modelado. Este modelo, previsto para el año 2025, deberá realizarse con software de última generación para recoger texturas, decoración, colores y volúmenes de las yeserías, y servirá de base para la recreación histórica. Y la instalación de cuatro terminales con pantallas táctiles de 32 pulgadas en los lugares que indique el patronato.

Carlos I llegó al Alcázar el 10 de marzo de 1526, mientras que la princesa Isabel lo hizo el 3 de marzo, entrando en Sevilla por la Puerta de la Macarena. La ceremonia fue oficiada por el cardenal Salviati y actuaron como padrinos el Duque de Calabria y la Condesa de Odenura. Los recién casados residieron en el monumento durante más de dos meses, hasta el 14 de mayo del mismo año, cuando partieron hacia Córdoba y Granada. Este acontecimiento dejó una huella profunda en la memoria histórica del Real Alcázar y de la ciudad de Sevilla.