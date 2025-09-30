Capa de Carlos V: El Cabildo Catedral de Sevilla invita al IAPH a una visita técnica

La capa de Carlos V, una pieza central del patrimonio textil español, ha sido objeto de una reciente invitación formal del Cabildo de la Catedral de Sevilla al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) para la realización de una visita técnica que permita valorar su estado de conservación y analizar posibles intervenciones.

El acto ha reunido a Francisco Román Castro, delegado de Administración del Cabildo; Ana Isabel Gamero, conservadora del Cabildo; Juan José Primo Jurado, director general del IAPH; Araceli Montero Moreno, jefa de Área de Tratamiento de Bienes Muebles; y Lourdes Fernández González, técnico especialista en Conservación-Restauración del Patrimonio Histórico.

La pieza objeto de análisis, conocida como la capa pluvial del Emperador Carlos V, fue confeccionada en 1508 y su relevancia histórica es incuestionable. Esta prenda fue utilizada en la solemne coronación de Carlos V en Aquisgrán el 23 de octubre de 1520, acto histórico que consolidó al monarca como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La capa, tras su uso en este acontecimiento, sería trasladada a Sevilla en 1526 como parte del cortejo imperial con motivo del enlace matrimonial entre Carlos V e Isabel de Portugal.

La visita del IAPH a la Catedral. / M. G.

Características y simbolismo de la capa de Carlos V

El tejido de la capa es semicircular y está rematado por una cenefa decorativa bordada en la que se representan hornacinas con imágenes de santos como Santa Elena, Santa Juana de Arco, San Wenceslao y Santa Isabel de Hungría. El diseño integra en la parte posterior un medallón destacado y en la zona del cuello un bordado que representa la coronación de la Virgen María. Esta iconografía responde tanto a aspectos devocionales como de legitimación del poder imperial.

La prenda combina la función litúrgica con un importante valor ceremonial y artístico. El uso de materiales ricos y la calidad excepcional del bordado señalan la procedencia cortesana de la pieza, realizada probablemente en talleres de alta costura vinculados al entorno palaciego de los primeros años del siglo XVI. Especialistas del IAPH recalcan que "la capa evidencia los vínculos entre la representación simbólica del poder y la religiosidad de la época".

La colaboración estrecha entre el Cabildo de la Catedral y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es fundamental para el desarrollo de protocolos de conservación y restauración en piezas catalogadas como Bien de Interés Cultural. La visita técnica permitirá realizar un examen minucioso del estado físico de la capa, identificar patologías y proponer medidas para su preservación a largo plazo.

Evolución histórica y contexto de la capa imperial

Visita del IAPH a la Catedral. / M. G.

La historia de la capa recorre su etapa inicial en el contexto de la monarquía hispánica y su paso a la Catedral de Sevilla tras la célebre boda imperial de 1526. A lo largo de los siglos, ha sido exhibida en el Tesoro de la Catedral y ha llegado a formar parte de exposiciones nacionales e internacionales sobre patrimonio textil y vestimenta litúrgica.

Además, la capa de Carlos V se ha constituido en objeto de estudio por parte de expertos en historia del arte, iconografía y técnicas textiles, quienes subrayan su singularidad dentro de las colecciones de textiles renacentistas de la Europa meridional.

La Catedral de Sevilla posee uno de los más destacados fondos de textiles litúrgicos de España. El inventario incluye prendas asociadas a personalidades históricas, como Felipe II o Isabel la Católica, además de la capa de Carlos V. El Cabildo trabaja actualmente en la integración digital de su inventario y en la elaboración de planes preventivos específicos para cada tipo de material.