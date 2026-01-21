Amparo Castilla, primera mujer en formar parte de la junta consultiva del Baratillo

La junta de gobierno de la hermandad del Baratillo ha aprobado, por unanimidad, nombrar a la cofrade Amparo Castilla Candón como miembro de la junta consultiva de la hermandad, convirtiéndose por tanto en la primera mujer en formar parte de esta comisión. Castilla Candón, hermana antiquísima de la corporación y mujer cofrade significada, estuvo muy vinculada al grupo de hermanas y ha dedicado toda su vida al trabajo y al servicio a su hermandad. Fue pregonera del Arenal y recientemente pregonera de la Navidad en el Baratillo, durante las pasadas fiestas de 2025.

Camarera de las imágenes durante muchísimos años, ha recibido en estas últimas horas el nombramiento oficial, acordado por unanimidad de toda la mesa de oficiales. La junta consultiva, un órgano dedicado a asesorar y aconsejar a las juntas de oficiales en curso, en el caso del Baratillo está integrada por ex hermanos mayores o hermanos que han pertenecido a otras juntas de gobierno y suelen tener más de medio siglo de antigüedad en nómina. Se trata de la primera mujer en incluirse en este espacio.