Andrés Martín: "Esta coronación significa mucho no solo para la hermandad, también para toda Sevilla"

Tal y como en su día vaticinó Sebastián y Bandarán, que mantuvo especial vinculación para con esta cofradía pastoreña, la Plaza del Triunfo se viste de gala para presidir un acontecimiento de singular trascendencia en la religiosidad hispalense: la coronación canónica de la Pastora de Santa Marina. Desde aquella "piadosa ocurrencia" de fray Isidoro, el rosario hasta la Alameda de 1703 y de la fundación en San Gil hasta la actualidad han transcurrido más de tres siglos, pero este próximo sábado, la ciudad honrará con esta especial distinción a una advocación netamente nuestra y sevillana, hoy extendida al resto del universo católico.

Han sido varios meses de preparativos, cultos (desde las Misiones en Tres Barrios hasta el triduo en el convento de la Encarnación con sus camareras) y estrenos, por lo que la recta final se antoja gozosa y jubilosa para estos hermanos de la calle Amparo. En esta víspera de la coronación de la Divina Pastora entrevistamos en Santa Marina, con la Virgen como testigo, a Andrés Martín, su hermano mayor, que culmina así varios años de mandato de la mejor manera posible.

-¿Qué balance hace de todo lo organizado y desarrollado estos meses?

Hasta el momento e balance es positivo en todo, pero con muchísimo trabajo. Nada de todo esto ha sido regalado. Estamos bien de ánimo, un poco agotados, porque llevar a cabo todo este programa lo notamos mucho, sobre todo en una hermandad familiar. Se merman mucho las posibilidades, incluidas las económicas. Ha habido proyectos que se han quedado en el cajón por diversas razones, pero estamos satisfechos y contentos.

-¿Salda Sevilla una deuda histórica con esta coronación?

Yo creo que sí, y así lo piensan la mayoría de cofrades con los que he hablado. Era algo pendiente de hace muchísimos años, ahí hemos estado trabajando hasta que don José Ángel ha venido a bendecir esta coronación, que significa mucho. No solo a la hermandad, sino a la propia Sevilla. Ya fray Isidoro escribe La Pastora Coronada... Pero Sebastián y Bandarán ya propuso a la junta de gobierno la coronación, en aquellos años de estancia en San Martín, pero la cofradía no se encontraba en su mejor momento, y se pospuso hasta que hoy, felizmente, podemos cumplirlo.

Andrés Martín, hermano mayor, en Santa Marina / Juan Carlos Vázquez

-Todos los traslados de la Virgen y la estancia en varios templos ha supuesto una catequésis histórica y geográfica...

Esta hermandad arrastra mucha historia desde sus comienzos, desde su propia concepción. Fray Isidoro crea esta advocación con un sentido muy cristiano y teológico. Incluso algunos compañeros le reprochaban al inicio esta ocurrencia hasta que ofrece el sermón de La fuente de las Pastoras en 1723, y ahí se demostró la valía y terminó de calar. Hemos ido enseñando la ciudad, exacto, pero lo que también hemos hecho es demostrar esa otra parte que no se conoce, la de los Tres Barrios, por ejemplo. Y estuvo de la manera que pudo estar. Hubo sus más y sus menos con el vehículo de la Virgen de la Sierra de Cabra, pero se hizo muy dignamente. Las fotografías muestran que quedaba que ni pintado. Estamos muy contentos con todo, con las donaciones de los hermanos, con todos los estrenos y los artistas que han participado, la involucración de la sociedad civil, la entrega de la medalla de Carlos III...

-Y ahora, el tramo final en la Plaza Virgen de los Reyes...

Exacto, este triduo a la Vida Consagrada que celebramos como colofón contará con la especial compañía de las monjas agustinas de la Encarnación, que son camareras desde 1705. Ellas, por petición de fray Isidoro, fueron las que vistieron así a la Virgen, hasta el día de hoy. El acto en la Plaza del Triunfo ya lo indicaba Sebastián y Bandarán, por lo que nos hemos remitido a aquella idea que queda muy bonita y distinta. No somos ni mejores ni peores, solo queremos ser distintos, y eso se está demostrando.

-¿Cómo espera el día de la coronación?

Esto no es una meta, esto es un punto y seguido, porque la hermandad sigue con sus actos y su día a día. Es una hermandad que se hace notar y así lo queremos nosotros, no paramos nunca. Esperamos que el pueblo de Sevilla y todos los presentes participen y logremos demostrar que este anhelo es de muchos feligreses y devotos que se alegrarán.

-Y a partir de ese día... ¿Qué?

Pues yo tengo que convocar elecciones (risas). Falta de candidatos no habrá, seguro, pero la hermandad tiene que seguir. Quien va a la capilla sabe que el día a día es activo. Un cura me dijo que la capilla era una "bombonera". Hemos tenido además la suerte de contar con Sheila, para la restauración del paso, que era una deuda pendiente y nos provocaba dolores de cabeza, que ha quedado genial, así que ahora seguimos trabajando en la capilla y por los 365 días del año. La procesión hay que desarrollarla con toda la pomposidad posible, pero hay que atender el día a día.

-Un mensaje para todos los cofrades.

Abiertas están las puertas de la Plaza del Triunfo para todo aquel que quiera participar, y de la procesión de regreso... Queremos que todo el mundo disfrute. Me acuerdo ahora de aquella procesión tras el coronavirus, cuando todo el mundo salió a ver a la Divina Pastora... Solo espero algo igual.