Antonio Moreno Santaella, candidato a hermano mayor en Los Gitanos

El cofrade Antonio Moreno Santaella ha confirmado su intención también de presentarse a hermano mayor en la hermandad de Los Gitanos. A través también de una carta, el candidato, que se presentó en 2010 y 2018, aspirará a tomar la vara dorada de la cofradía de la Madrugada.

En una misiva dirigida a los hermanos, Santaella se presenta "con la profunda ilusión y el firme compromiso de servir a nuestra hermandad tal como merece. Somos herederos de una historia viva, de una devoción que se transmite de generación en generación y de una identidad que late en cada oración, en cada lugar donde exista un hermano o devoto de nuestros titulares, en cada Estación de Penitencia y en cada gesto de fraternidad. Hoy, más que nunca, os escribo estas líneas DE HERMANO A HERMANO para recordaros que el futuro solo puede construirse desde esa unidad que nos define. Para poder dar forma a nuestro proyecto, mi equipo y yo nos basaremos en tres pilares fundamentales: la vida de hermandad, la caridad y la transparencia", señala.

En la vida de hermandad, "SOMOS PUERTA ABIERTA. La hermandad no es solo un lugar donde compartimos devoción, sino un HOGAR espiritual donde crecemos como cristianos. Nuestro objetivo será reforzar la convivencia, la participación y la presencia activa de todos nuestros hermanos. Queremos promover actividades formativas, culturales y espirituales que nos permitan vivir la fe en comunidad y sentirnos parte esencial de la familia que forma nuestra hermandad, donde cada HERMANO cuente, donde cada voz sea escuchada y donde el calor humano sea reflejo inequívoco de que SOMOS PUERTA ABIERTA", abunda.

En la caridad, "SOMOS ENTREGA. La caridad es el corazón que da vida a todo lo que hacemos. Nuestro Señor de la Salud y su bendita Madre, María Santísima de las Angustias, nos enseñan que la FE sin obras está incompleta. Por ello, nos comprometemos a fortalecer la obra social de la hermandad, ampliando la ayuda a las familias más vulnerables, los mayores, los jóvenes, los enfermos y todos aquellos que encuentren en nosotros una mano tendida", incide.

En las gestiones, lSOMOS TRANSPARENCIA. Creemos firmemente en una gestión clara, accesible y responsable. La transparencia no es solo un deber, sino un signo de RESPETO hacia todos los hermanos. Nuestro compromiso es ofrecer información periódica, cuentas detalladas, decisiones consultadas y una comunicación fluida y directa. Una hermandad informada es una hermandad viva, unida y fuerte, capaz de caminar con confianza hacia el futuro. La transparencia no es un añadido, es un pilar", apostilla.

A estas elecciones concurrirán también los hermanos Carlos de Paz y Emilio Jiménez.