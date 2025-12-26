Antonio Santiago vuelve a ser capataz de la Macarena

Resuelta una de las dudas que restaban de cara al nuevo mandato de Fernández Cabezuelo, no menos noticiosa por esperada y sospechada. Antonio Santiago volverá a ser capataz de la Esperanza Macarena, así como capataz general de la cofradía. La junta de gobierno que preside Fernando Fernández Cabezuelo ha nombrado los últimos cargos de confianza en la noche de este viernes, despejándose la incógnita del martillo. Santiago vuelve a comandar el palio de la Esperanza ocho años después.

Antonio Santiago arguyó, allá por 2017, abandonar el llamador del dragón por "motivos personales", toda vez que la nueva mesa de oficiales, por aquel entonces la de un recién proclamado Fernández Cabrero, le ofreció la posibilidad de ir de auxiliar con José María Rojas-Marcos, quien ha desempeñado este cargo durante la casi última década. El regreso de Santiago, quien ya comandó en solitario el palio de la Macarena durante casi veinte años era un secreto a voces y este mismo viernes, el último del año, se ha proclamado el nombramiento. Santiago actualmente comanda los pasos de la hermandad de Los Estudiantes, La Mortaja, Las Penas de San Vicente o el Cristo de Burgos.

En este sentido, la junta de Cabezuelo también ha ratificado como es natural la continuidad de la Banda de la Centuria Romana Macarena y la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras. Por otra parte Manuel Rodríguez Loreto será capitán de la centuria y Joaquín Misa, teniente.