El Arte Sacro celebra su quinta gala con el reconocimiento al tallista Antonio Ibáñez

La Asociación Gremial de Arte Sacro celebró anoche, en el Caixaforum, su V Gala del Arte Sacro, un evento en el que se reconoce y menciona a diversas entidades y personalidades que han trabajado por la divulgación, protección y enriquecimiento de este gremio, con siglos de historia en nuestra ciudad y en toda Andalucía. En esta ocasión, el Premio Arfe fue entregado a Antonio Ibáñez, tallista de referencia y uno de los más prestigiosos de la historia reciente.

El tallista Antonio Ibáñez recibe el Premio Arfe / Asociación Arte Sacro

En el acto, presentado por el pregonero José Antonio Rodríguez, estuvieron presentes diversas personalidades, entre ellas, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que subrayó "la importancia del arte sacro en la preservación del patrimonio y la tradición". También comparecieron otras autoridades, como Manuel Alés, Delegado de Fiestas Mayores (que recordó la apuesta municipal por la promoción del mismo), y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Paquili, presidente de la Asociación, señaló que es esencial el esfuerzo de todos y el trabajo en equipo para sostener este proyecto.

La Asociación reconoció, asimismo, a la Fundación Michelangelo, premiada por abrir las puertas del mundo al arte sacro y mostrar la excelencia de los artesanos sevillanos en Homo Faber; a la Diputación de Sevilla, por su apoyo a la digitalización y preservación del arte sacro, y a la hermandad de la Esperanza de Triana, por su destacada labor en la conservación y promoción del patrimonio religioso y cultural de la ciudad.