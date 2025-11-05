El Museo conmemora su 450 aniversario en una estampa del siglo XIX: "Es un regalo de Dios"

La Hermandad del Museo vive estos días una efeméride cargada de historia, memoria y emoción. Con motivo del 450 aniversario de su fundación, que coincide asisimo con el aniversario de la hechura de su titular cristífero, la corporación del Lunes Santo realizará una salida extraordinaria que se reencuentra con sus orígenes recuperando una estampa devocional del siglo XIX, devolviendo a Sevilla una imagen única. Son las doce la mañana y no paran de entrar y salir devotos y curiosos a la capilla. Todo son preparativos junto al Museo de Bellas Artes de Sevilla, en una especie de "Cuaresma en noviembre que nos ha regalado Dios", según cuenta Ángel Casal García, hermano mayor de la corporación: “hace un rato ha venido una señora mayor, la hermana número 3, y nada más entrar se ha desmoronado emocionada. Estos momentos te remueven por dentro y te hacen entender el valor de de estos días".

Una catequesis visual

El Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de las Aguas saldrán este viernes para llevar a cabo un ejercicio catequético de hermandad conmemorando cuatro siglos y medio de devoción. Una hermandad singular, peculiar y elegante donde las haya. “Estamos muy emocionados. Es un aniversario que nos remueve. Son muchos los recuerdos que afloran, tenemos que estar orgullosos todos los hermanos", detalla Casal.

Fundada en 1575, la Hermandad del Museo pone en valor en 2025 una identidad propia tanto en su estética como en su espiritualidad. “Tiene una identidad brutal —resume Casal—. De este modo, la hermandad reproduce la forma en la que sus titulares eran venerados hace más de un siglo, en un Stabat Mater, en una composición de estilo decimonónico, que se ve en multitud de ntiguas fotografías del archivo de la hermandad, que no se reproducía desde el año 1921 “No hemos inventado nada, pero hemos recuperado una estampa del pasado en una catequesis visual, una forma de oración, devolviendo a la Virgen de las Aguas sus manos originales de Cristóbal Ramos (1772). Para recrear esta histórica estampa, se han utilizado los candelabros del paso de la Hermandad de la Cena de Jerez, aportando así un aire de sobriedad y elegancia al conjunto, que fueron en primera instancia del Cachorro de Sevilla.

El Señor luce nuevas potencias de estilo barroco, ejecutadas en el taller de Joaquín Ossorio, autor también del juego de casquillos e INRI con los que antaño procesionaba la imagen. Por su parte, la Santísima Virgen se presenta con la saya más antigua de su ajuar, la misma con la que acompañaba al Cristo a sus pies en las procesiones del pasado. Del mismo taller proceden igualmente la diadema y el puñal, que recrean fielmente las piezas originales del siglo XIX. Completan su atuendo un tocado de tul bordado en hojilla de plata, datado a finales del siglo XIX, y un manto cedido para la ocasión por la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla, que aporta un toque de especial solemnidad a esta efeméride.

“Queríamos que todo tuviera un sentido. Esta conmemoración no es un capricho, sino una evocación del pasado y un ejercicio de memoria. Es una forma de honrar a los hermanos y de recordar a los antiguos y agradecerles su legado”, explica el hermano mayor.

Horarios y recorrido

Los actos conmemorativos comenzarán este viernes 7 de noviembre, con el traslado de los titulares a la Catedral de Sevilla. La procesión saldrá desde la capilla del Museo y recorrerá la parroquia de San Vicente, la calle Cerrajería, la Plaza del Salvador y la cuesta del Rosario, hasta alcanzar la Puerta de Palos de la Catedral. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Escolanía de María Auxiliadora, del Colegio Salesiano, que interpretará composiciones propias de la hermandad.

Ya el sábado 8, a las 11:00 horas, se celebrará en el templo metropolitano la misa estacional de acción de gracias, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. Por la tarde, a partir de las 17:30, tendrá lugar la procesión de regreso a la capilla del Museo, que recorrerá enclaves emblemáticos del centro histórico, como la Plaza del Ayuntamiento, el convento del Santo Ángel, la parroquia de la Magdalena o la capilla de Montserrat, antes de regresar a su sede. En esta ocasión, el acompañamiento musical estará a cargo de la banda de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, que acompaña habitualmente al paso de palio cada Lunes Santo.

Cuatrocientos cincuenta años después, la Hermandad del Museo es una de la grandes referencias tanto devocionales como artística de Sevilla, con una identidad inconfundible que este fin de semana escribe un nuevo capítulo en la memoria cofrade de la ciudad.