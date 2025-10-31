De nuevo Stabat Mater: así están los titulares del Museo para la salida extraordinaria del 450 aniversario

El Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas en el paso del crucificado

Un impagable reencuentro con la historia que a nadie dejará indiferente. La hermandad del Museo ha compartido las primeras instantáneas del Santísimo Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas ya preparados para la salida extraordinaria con motivo del 450 aniversario fundacional, prevista para el día 8 de noviembre.

Tal y como se aprobó en cabildo, ambas imágenes se encuentran sobre el paso del crucificado, recuperando la iconografía con la que procesionó la cofradía hasta 1921, cuando la Virgen pasó al paso de palio. La dolorosa se halla en el primer plano de la composición, con su candelero habitual pero algo más enterrada en el paso, para lo cual se han realizado una serie de maniobras y reajustes. El Cristo se ubica más atrasado, en torno a un metro con respecto al lugar habitual.

La Virgen, por primera vez después de mucho tiempo, no luce su tocado habitual blanco; además, porta un manto bordado cedido por la Quinta Angustia. Igualmente, lleva sus manos originales, las de 1772, obra de Cristóbal Ramos, que fueron sustituidas por las que usualmente lleva en la tarde del Lunes Santo. Las imágenes serán trasladadas el día 7 a la Catedral.