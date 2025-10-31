La Matriz de Almonte presenta los actos con motivo de la bendición de la capilla en el Hospital Virgen del Rocío

La Hermandad Matriz de Almonte presentó ayer, en El Corte Inglés de la Plaza del Duque de la Victoria, el programa de actos con motivo de la bendición de la remodelada Capilla en honor de la Virgen del Rocío, que será inaugurada y bendecida el próximo 7 de noviembre en el Hospital Virgen del Rocío, coincidiendo con el 70 aniversario del centro sanitario.

En el acto habló el hermano mayor de Triana en representación de las demás corporaciones filiales

En esta ocasión, las cinco hermandades filiales de Sevilla y la Hermandad Castrense ejercerán como madrinas del acto. En nombre de todas ellas, intervino el Hermano Mayor del Rocío de Triana, en representación de los hermanos mayores de la capital, quienes acudieron en señal de comunión y apoyo a la Matriz almonteña.

El programa de actos presentado es el siguiente:

31 de octubre, a las 20:00 horas, en el Círculo Mercantil (calle Sierpes). Presentación de la imagen de la Virgen que presidirá la capilla, obra de Manuel Caliani, y exposición de pinturas de José Luis Castrillo.

5 de noviembre, a las 21:00 horas, en la Colegial del Divino Salvador: Concierto "Rocío, luz de vida", homenaje a los fallecidos por la pandemia de la COVID-19, con la Banda Sinfónica Municipal y artistas invitados.

a las 21:00 horas, en la Colegial del Divino Salvador: Concierto "Rocío, luz de vida", homenaje a los fallecidos por la pandemia de la COVID-19, con la Banda Sinfónica Municipal y artistas invitados. 7 de noviembre , a las 18:00 horas, en la Parroquia del Corpus Christi: Misa de Acción de Gracias oficiada por el Excmo.у Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses. Este acto será presidido en el altar por el Simpecado de Almonte. A continuación, se procederá a la bendición de la capilla, cuyas obras han sido sufragadas por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

7 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Parroquia del Corpus Christi: Misa de Acción de Gracias oficiada por el Excmo.у Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses. Este acto será presidido en el altar por el Simpecado de Almonte. A continuación, se procederá a la bendición de la capilla, cuyas obras han sido sufragadas por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

8 y 9 de noviembre: Jornadas de Puertas Abiertas de la capilla. La idea es propiciar un espacio de encuentro y oración, con turnos de guardia y oración de las juventudes de las hermandades, exposición del Santísimo y rezos del Rosario dirigidos por el Delegado de Pastoral de la Salud, D. Manuel Sánchez Heredia.

En estos actos, además de los profesionales de la salud, se tendrá un especial recuerdo para los profesionales de farmacia y rocieros en general que perdieron su vida a causa de la pandemia de la COVID-19.