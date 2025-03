Irene Gómez-Calado deja de ser directora de la Oliva de Salteras

Punto y final a una etapa de algo más de dos años en una emblemática formación. Irene Gómez-Calado ha anunciado su intención de renunciar al cargo de directora de la Sociedad Filarmónica de la Oliva de Salteras, cargo que ocupaba desde diciembre de 2022 y que ha desempeñado durante todos estos últimos meses.

Así lo ha hecho saber a través de un comunicado oficial, señalando los motivos que la han llevado a tomar esta decisición, y que reproducimos íntegramente: "Me dirijo a ustedes para comunicarles mi decisión de poner fin a mi etapa como directora titular y artística de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, con efecto el día 26 de marzo del presente año. Durante mi gestión al frente de la misma he procurado actuar con la máxima integridad y profesionalidad, buscando el equilibrio entre el respeto por la tradición musical y una apuesta clara y decidida por la innovación, en un marco de transparencia y ética. Cada paso ha estado guiado por la convicción de que la excelencia se construye sobre sólidos principios y mediante el trabajo colectivo. En este tiempo, he tenido el honor de aportar mi experiencia profesional y artística para renovar su repertorio, fortalecer su identidad y consolidar proyectos que han enriquecido tanto a la institución como a la comunidad musical", ha apuntado.

"Esta decisión ha sido meditada en profundidad y responde a la imposibilidad de seguir desempeñando mis funciones en un entorno que, desde el inicio de mi nombramiento, ha estado marcado por constantes dificultades y una falta de apoyo de parte de la junta directiva. A pesar de mi compromiso con la banda y de mi voluntad de trabajar por y para su crecimiento, la falta de sintonía con la presidencia y ciertas dinámicas internas han generado una situación que, lejos de favorecer la estabilidad del proyecto, lo han puesto en riesgo. Tomo esta decisión por respeto a mi integridad ética y profesional, las cuales se verían resentidas de seguir trabajando en el ambiente interno actual, siendo además perjudicial para mi persona. Lo hago, además, con el firme deseo de que mis compañeros sepan encontrar el camino para llevar a la institución a las mismas cotas de excelencia que hemos alcanzado en lo musical. Quiero agradecer tantas muestras de cariño y los innumerables mensajes que he recibido brindándome un apoyo y un cariño que me han hecho sentir abrumada, querida y muy emocionada. También el apoyo recibido y los momentos compartidos junto a mis compañeros, los cuales han sido para mí fuente de ilusión y motivación en la búsqueda de la excelencia. Es un honor haber trabajado junto a personas de espíritu noble; dedicadas y entregadas a su banda, que son salvaguarda de la esencia de esta institución. La Oliva ha entrado en mi corazón y en él llevaré por siempre el recuerdo de los momentos vividos y los amigos que he ido encontrando por el camino. Sin otro particular, con el mayor de los respetos, reciban un saludo afectuoso y mis mejores deseos para esta nueva etapa que empieza a partir de hoy.

Declaraciones de la formación

A este respecto, 'Diario de Sevilla' ha contactado con fuentes directas de esta formación musical, que han querido señalar "por parte de la banda que los designios de la Oliva de Salteras siempre residirán en las asambleas y en sus socios", órgano soberano de dicha entidad. Además, desean "a Irene que le vaya bien y la mejor de las suertes". Asimismo, la formación señala que, de cara a la próxima Semana Santa, habrá reemplazo para ocupar el cargo.