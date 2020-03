Los artesanos exigen al Gobierno el IVA reducido del 10% para los oficios de la Semana Santa

Un sector único en el mundo que hay que proteger. Los artesanos que trabajan para la Semana Santa, englobados desde hace dos años en la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, exigen al Gobierno de España que aplique el IVA reducido el 10% para unas artesanías sin parangón, que son autóctonas de Andalucía y que se desarrollan de manera ininterrumpida desde hace más de cinco siglos. En una cuaresma en la que el IVA ha saltado a la palestra por haber acabado la Agencia Tributaria con la exención del pago por la instalación de las sillas y palcos de la carrera oficial, la reivindicación de estos artesanos surge con fuerza para proteger estos oficios únicos. Sólo piden que se reconozca su hecho diferencial.

"Nuestro objetivo es luchar para que este IVA del 21% que soporta el arte sacro se reduzca al 10%, como se ha hecho en Valencia, donde han conseguido para los falleros una tipología diferenciada por ser un arte propio de esta comunidad. En Andalucía tenemos el arte sacro con más de cinco siglos de existencia y con unas particularidades autóctonas. Sevilla es la capital mundial de este arte. Aquí está la excelencia", explica el bordador Francisco Carrera Iglesia, Paquili, presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro que se creó hace dos años en Sevilla para defender los intereses del sector y que ya cuenta con medio centenar de asociados entre orfebres, tallistas, bordadores, escultores, pintores, o diseñadores, todos trabajos realizados a mano.

En el camino que han emprendido para defender estos centenarios oficios y poner a los artesanos en el lugar que merecen, la Asociación ha mantenido reuniones con los grupos políticos del PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Sevilla, en el Ayuntamiento; la consjería de Cultura de la Junta de Andalucía, o la secretaria general de UGT Andalucía. De todos ellos han recibido un importante respaldo. Incluso el Consistorio hispalense aprobó una moción en defensa del arte sacro, pidiendo al Gobierno la aplicación del IVA reducido. "Hemos avanzado en la sensibilización en estos dos años. El arzobispo, monseñor Asenjo, también es muy sensible con nuestras reivindicaciones, porque entiende que somos artistas y como tales tenemos que estar sujetos al IVA de las artes plásticas", incide Paquili.

Los artesanos, con la colaboración de los grupos políticos que ya le apoyan en el Ayuntamiento, esperan que pronto el Parlamento de Andalucía promueva otra declaración de apoyo instando al Gobierno a una reducción del IVA que, además, también contribuiría a luchar contra la competencia desleal: "Con el IVA del 10% no sólo reconocemos el hecho diferencial de nuestro arte sacro, sino que también ayudaría a que no hubiera economía sumergida en el sector. El 90% de nuestros clientes son las hermandades y cofradías, que tienen que pagar el 21% y encima no se lo pueden desgravar. Lo que hacemos es arte. Y así debe tratarse".

El presidente del gremio insiste en que es necesario que se creen otras asociaciones similares en Andalucía para que juntos puedan trabajar por lo que considera que es justo. "Algunos políticos ni siquiera sabían que estamos sujetos al 21% de IVA", concluye.