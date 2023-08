El arzobispo de Sevilla recordó el vínculo de la Virgen de los Reyes y San Fernando

Cada año, al terminar la procesión la Catedral de Sevilla acoge la misa estacional en honor de la Virgen de los Reyes. En esta ocasión,con tres obispos en el altar. Presidía el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses y concelebraban los obispos auxiliares Teodoro León, Ramón Valdivia, además de sacerdotes del clero diocesano.

Monseñor Saiz recordó que uno de los títulos de la ciudad es el de mariana. "Nuestra geografía está sembrada de bellísimas imágenes de la Virgen bajo diferentes advocaciones", añadió. Tras hacer un recorrido por la histórica vinculación de Nuestra Señora de los Reyes y Fernando III El Santo, puso al monarca como "un modelo y referencia para la vivencia de nuestra fe a pesar de los siglos transcurridos, porque realizó en profundidad el ideal del caballero cristiano, con un corazón noble, y confiando en Dios".

Para monseñor Saiz, la devoción de San Fernando por la Virgen la supo transmitir a Alfonso X, El Sabio. "De este modo, nos enseña a trabajar por la transmisión de la fe en nuestras familias, a nuestros hijos y nietos". Por tanto, "hemos de seguir el ejemplo invitando a todos a hacer lo que Él nos diga, como en las Bodas de Caná. Así, nuestra mariana ciudad de de Sevilla, continuará muchos años más enraizada en la fe cristiana, por intercesión de Nuestra Señora de los Reyes", afirmó.

El arzobispo desglosó en qué consiste este compromiso cristiano en la actualidad. En primer lugar señaló una ecología integral "para superar los enfoques fragmentados y parciales, y poder llegar a un planteamiento completo del desarrollo humano que integra los aspectos sociales, medioambientales y económicos y que tiene repercusiones en la vida cotidiana y en la cultura".

Alentó a "avanzar decididamente por la senda de la fraternidad y la amistad social", pero advirtió que no sólo con palabras, "sino con hechos" que ponen de manifiesto la mejor política, "aquella que no está sujeta a los intereses partidistas o las finanzas, si no al servicio del bien común" poniendo a las personas "en el centro de la actividad económica" y ofreciendo "un trabajo digno de modo que cada uno pueda desarrollar sus capacidades y talentos".

Durante la homilía, el arzobispo recordó las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud acerca de la construcción de la paz y recordó que esta es "fruto de la justicia, del perdón y de la reconciliación". Monseñor Saiz Meneses recordó que bajo el amparo de la Virgen de los Reyes "nos acogemos, a su intercesión encomendamos nuestros trabajos, propósitos y esperanzas todas", concluyó.