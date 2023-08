Procesión de la Virgen de los Reyes 2023: siempre igual, siempre diferente

No hay dos mañanas del 15 de agosto iguales. Aunque parezca que todo se repite con la milimétrica exactitud de cada año, lo cierto es que todo es diferente. Lo único que no suele cambiar es el ambiente. El que propician unos fieles que acuden a rezar a su Patrona. A dar gracias. A pedir por algún ser querido. A recordar a aquellos que ya no están... En estas primeras líneas de la crónica de la mañana mas bonita y auténtica que tiene Sevilla no puede faltar el recuerdo a Lolina. La eterna camarera de la Virgen de la eterna sonrisa que ya está junto a ella.

Decíamos que las mañanas del 15 de agosto en Sevilla son siempre iguales y a la vez distintas. La Patrona volvió a salir a las 8 en punto por la Puerta de los Palos. Las varas de nardo estaban en su sitio. El pecherín de brillantes reflejaba el sol en la esquina de Correos. Sonó el himno que el maestro Urcelay le compuso. Se realizaron las tradicionales posas. Los señores de la sacramental del Sagrario lucieron sus chaqués. Los niños carráncanos abrieron la comitiva. La música y la compañía del Ejército la cerró. Ha habido desfile. Y aplausos a los soldados. Se ha cubierto el recorrido en los tradicionales 90 minutos...

Y a la vez están todos esos detalles que hacen único cada Día de la Virgen. Se ha echado de menos a Francisco Javier Gutiérrez Juan al frente de la Banda Sinfónica Municipal. La habitual foto de la Virgen a los pies de la Giralda ha tenido este año como testigo el enorme andamio desde el que se restaura la cara norte de la torre. El exorno floral se ha completado con astromelias en lugar de claveles. Se ha estrenado la corporación municipal con su alcalde, José Luis Sanz, al frente. También ha estado presente el presidente de la Diputación, Javier Fernández, junto a una nutrida representación de la institución. La presidencia eclesiástica ha contado con cuatro mitrados. Además del arzobispo, monseñor Saiz; y los dos obispos auxiliares, monseñor León y monseñor Valdivia; el obispo auxiliar de Sidney, monseñor Richard Umbers, no ha querido perderse la procesión. Dicen que quiere exportar a su archidiócesis el modelo sevillano de procesión. El mejor ejemplo se lo ha podido llevar, sin duda, en esta bella mañana. Monseñor Saiz, por cierto, ha escogido para la procesión la capa de Juan Pablo II y ha descartado las otras de estilo barroco que posee el vasto patrimonio del Cabildo. Por esta razón los auxiliares y el prelado de Sidney han optado igualmente por revestirse de forma sencilla.

La fresca mañana comenzaba bien temprano en la Catedral. A las cinco abría sus puertas para recibir a fieles y peregrinos. Son muchos los que acuden desde los pueblos limítrofes a encontrarse con la Virgen de los Reyes. Qué papel tan importante juega la provincia de Sevilla en el mantenimiento de la devoción a la Virgen de los Reyes. Un grupo que se ha estrenado ha sido el de La Algaba. Más de 60 personas han participado en la peregrinación promovida por el párroco Gonzalo Fernández Copete. Son muchas y muy buenas las iniciativas que está tomando este joven sacerdote que ha sabido rodearse de los mejores consejeros.

775 años de la conquista de Sevilla

La procesión de este año se ha enmarcado en una efemérides muy especial. Se cumplen 775 años de la conquista de la ciudad por Fernando III de Castilla, quien trajo consigo a la Virgen de los Reyes, regalo de su primo Luis de Francia. La Catedral ha preparado toda una serie de actos extraordinarios para celebrar este aniversario y la recuperación del culto cristiano. El próximo 23 de noviembre, festividad de San Clemente, la Procesión de la Espada será con la Virgen de las Batallas y las Tablas Alfonsíes por las gradas altas y por la tarde habrá una función a la Virgen de los Reyes que será trasladada al altar mayor del templo. Dos días más tarde, se celebrará una procesión conmemorativa con la imagen de San Fernando y la Virgen de Valme de Dos Hermanas, devoción muy vinculada igualmente al Santo Rey.

Los peregrinos de La Algaba llegaban a la Catedral al filo de las seis y cuarto de la mañana tras algo más de dos horas de travesía. Terminaba la segunda de las misas previas a la procesión. Uno de los obispos auxiliares, monseñor Ramón Valdivia, escuchaba a los fieles en confesión. En el exterior, el recorrido se llenaba de fieles poco a poco. Se ha generalizado el uso de grandes sillas de playas para situarse en las primeras filas tras el vallado. Hasta hace unos años, tan sólo se veían en la Puerta de los Palos, donde algunas personas esperaban a la Virgen desde primeras horas de la noche.

Los más afortunados pudieron desayunar antes de la salida. Si difícil es tomar café antes de la procesión porque la mayoría de los bares todavía no ha abierto, casi imposible es hacerlo después porque todo está repleto. Hay que armarse de paciencia. La mayor parte de los fieles se ha concentrado en la Avenida de la Constitución. Allí, la música del Cuartel de la Fuerza Terrestre ha vuelto a interpretar la marcha Encarnación Coronada, una pieza que finaliza con el Dios te Salve que la concurrencia suele cantar. Quizás en esta procesión está de más este gesto. Como el aplauso posterior. Chirría.

Ha costado más de lo habitual acompañar a la Virgen durante el recorrido. Era difícil moverse y se han formado algunos tapones. Si medimos la afluencia de público por esta circunstancia la conclusión es que ha habido más que otros años. Pero lo más acertado es decir que la cantidad de fieles que acude al encuentro con la Patrona se mantiene estable. No importa que sea puente o fin de semana. El público de la Virgen de los Reyes es muy fiel y no falla el 15 de agosto. Remarcamos lo del 15 de agosto porque esta procesión es un rito para muchos. Como se ha comprobado en las últimas salidas extraordinarias que han sido muy frías y desprovistas de toda la autenticidad que es santo y seña de esta mañana.

La procesión de la Virgen de los Reyes sirve para comprobar con tristeza cómo se ha despersonalizado el casco antiguo de la ciudad. En su pleno corazón es imposible encontrar a algún vecino en un balcón. En su lugar hay foráneos. Prácticamente todos los edificios están dedicados al turismo. Hará bien el Ayuntamiento en los próximos años en pedir un esfuerzo para, al menos, engalanar estas fachadas. Como hace en el Corpus. Y también sería un acierto recuperar los desfiles de la corporación con la Banda Sinfónica Municipal para ir y volver de la Catedral. Estos detalles dan lustre y engrandecen aún más la jornada.

La Virgen de los Reyes ha estado algo más de 90 minutos con los fieles antes de volver a la Catedral, donde se ha celebrado la misa estacional. Los cultos a la Patrona continuarán con la octava, el segundo besamanos y la apertura de la urna de San Fernando el día 22. Actos más íntimos y tremendamente bellos. Ya está el Cabildo preparando la procesión de 2024 y habrá importantes novedades. Se cumplen cien años del estreno de la tumbilla, que será restaurada. En 1924 la procesión se alargó hasta la Plaza Nueva para la inauguración del monumento a San Fernando. No hay que descartar, ni mucho menos, que el año próximo suceda lo mismo. Será la misma mañana del 15 de agosto. Y a la vez tan diferente.