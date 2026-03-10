El arzobispo de Sevilla advierte a las hermandades: "El crecimiento exige raíces"

“El crecimiento exige raíces”. Ha sido una de las más importantes declaraciones pronunciadas este lunes por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, en la Fundación Caja Rural del Sur, cuya sede ha acogido la presentación del libro Hermandades y Cofradías, una aproximación académica, editado por la citada entidad y escrito por Ignacio Valduérteles, ex hemano mayor de la Soledad de San Lorenzo y colaborador de este periódico.

Las palabras del prelado hispalense han puesto el punto final a un acto en el que han intervenido el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios; el ex hermano mayor de Pasión, José Luis Cabello; y el autor de este riguroso estudio, que cuenta con el prológo de monseñor Saiz.

El arzobispo ha incidido en la conveniencia de contar con una obra de estas características en un momento en el que las hermandades disfrutan de “un esplendor exterior, que necesita ser acompañado por una mayor solidez interior”. “Si el árbol se ensancha, también debe ahondar. Las hermandades no pueden quedar reducidas a lo externo, a lo meramente emotivo. La fe no se sostiene sobre impresiones pasajareras”, ha referido don José Ángel en su intervención.

Un momento del acto de presentación. / José Ángel García

Siguiendo este discurso, monseñor Saiz ha referido que “en una época en la que la fe queda arrinconada como una pieza de museo, las hermandades están llamadas a ser no sólo custodias de una tradición, sino escuelas de vida cristiana”.