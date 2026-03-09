Un fotazo, un cartel

La cartelería de esta cuaresma está siendo bastante buena. Alegra comprobar que la fotografía recupera espacio. Y nos ha gustado mucho el cartel de la tertulia La mano de Malco. Se trata de una imagen captada por el periodista Felipe Villegas, que ha fotografiado el paso de misterio de su cofradía desde un balcón de la calle Cardenal Spínola y en una perspectiva casi cenital. Una estampa de impacto y belleza que a muchos descubrirá el suelo palaciego, el pebetero y otros detalles que no se suelen admirar como no se goce de cierta altura. Los balcones tienen esas ventajas, sin dejar de valorar el mérito del que dispara la cámara. Algunas atalayas también tienen riesgos como los parlanchines pelmazos, pero en este caso todo es belleza. Nos quedamos con la maravilla de fotografía de Villegas. Paladar, exquisitez, cosa fina. Como el saber sacar la foto justa en el momento preciso. No merece menos su cofradía.