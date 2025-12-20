El Belén viviente del Club Aldaba: un plan para los más pequeños en pleno Cerro del Águila

Detalle de una de las escenas de este Belén juvenil

Una gran ocasión para vivir la Navidad más popular, más cercana y más de barrio. El Club Aldaba organiza este fin de semana su tradicional Belén viviente, una cita que busca acercar la Natividad del Señor en el barrio del Cerro de Águila.

El Belén cuenta con hasta siete escenas, aunque dentro de una de las salas se representan entre tres y cuatro, desde el propio Nacimiento hasta otros momentos clave. El Belén se celebra este sábado de 18:00 a 21:00, con pases cada quince minutos. La entrada son tres euros e incluye también un mercadillo artesanal con precios populares. Se ubica en la calle Galicia, 52.

Fotografía de algunos de los participantes en este Belén

La Asociación juvenil Aldaba es una institución que funciona como un centro de formación, oración y servicio para familias, especialmente para madres de niñas, ofreciendo actividades y acogida en un ambiente cristiano en el barrio sevillano del Cerro del Águila.