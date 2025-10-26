Así es el besamanos de la Esperanza de Triana en la Catedral de Sevilla

Tras un memorable traslado bajo palo en la jornada de este pasado sábado, Nuestra Señora de la Esperanza se encuentra expuesta en devoto besamano en el interior de la Santa Iglesia Catedral, frente al trascoro donde preside la patrona de la Archidiócesis, Nuestra Señora de los Reyes.

La Virgen continúa luciendo el manto conocido popularmente como el de los “Dragones”, bordado en oro fino y sedas sobre terciopelo verde, ejecutado en el taller de Esperanza Elena Caro en 1948, siguiendo el diseño de José Recio del Rivero.

Para esta ocasión, la Esperanza estrena una saya bordada en oro fino sobre tejido igualmente bordado en plata y recamado en lentejuelas. La prenda ha sido realizada en el taller de Manuel Solano, con diseño de Gonzalo Navarro, siguiendo la idea original de Ignacio Sánchez Rico.

El altar de besamanos de la Esperanza / Fran Santiago

Como toca de sobremanto luce la confeccionada por las Hermanas Martín Cruz en 1965, bordada en oro fino sobre malla. La pieza fue diseñada por Carmen Martín Cruz y bordada en su propio taller del que era socia su hermana Ángeles. Es una pieza de gran finura y delicadeza, además de poseer una fuerte personalidad, en la que se representa trasladado a oro el tipo mantilla, siendo una de las mejores prendas de este género salidas de las manos de un obrador sevillano. Presenta un contorno polilobulado con un movido diseño de flores. Inserta en el dibujo de la cenefa en la zona de la cola, podemos ver un ancla de pedrería verde a la que rodea un flotador con la leyenda: “ESPERANZA TRIANA”.

Envolviendo el rostro de la Esperanza, se aprecia el característico refregador, realizado en encaje francés dorado sobre fondo de lamé plateado, también recamado en lentejuelas.

El conjunto se completa con el puñal y el ancla de brillantes, obras de Paco Mill, luciendo en esta ocasión el fajín de don Juan de Borbón y Borbón, donado por la Familia Real.

Por último, la Esperanza porta sobre sus benditas sienes la corona de su Coronación Canónica Pontificia, realizada en oro de ley por Orfebrería Triana en 1984.

El besamanos, que se prolongará hasta el martes, ya han registrado las primeras colas esta mañana. El horario será de 9:00 a 21:00.