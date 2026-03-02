El Buen Fin investiga la desaparición de elementos de la corona de oro de la Virgen de la Palma

La hermandad del Buen Fin se encuentra investigando la desaparición de varios elementos de orfebrería que rematan la corona de oro de la Virgen de la Palma, un asunto que ha sido objeto de debate en el seno de la corporación y que ha saltado a la luz en estas últimas horas a través de Canal Sur. En concreto, la cofradía del Miércoles Santo indaga por vía interna, a través de reuniones con hermanos especialmente implicados en el ala de priostía, el origen de la desaparición de estas piezas, valoradas en miles de euros y que forman parte del cuerpo superior de esta joya con la que fue coronada la dolorosa en 2005.

Todo nace a raíz de la pregunta de un hermano en uno de los últimos cabildos celebrados por la hermandad, por lo que todas las hipótesis están abiertas, al no conocer exactamente el origen de este suceso. Fuentes de la corporación señalan a este periódico que dichos elementos pueden ser perfectamente retirados del conjunto de la corona, sin necesidad de usar la fuerza u otras vías, por lo que podría tratarse de una persona conocedora de la pieza y de sus particularidades, al no haber sufrido daños de consideración. Una corona que durante el año permanece en las dependencias de la corporación en un espacio plenamente acondicionado. Por el momento la junta de gobierno no plantea la formulación de una denuncia hasta intentar esclarecer más información sobre estos hechos, que ha "mantenido en vilo" a sus cofrades durante estas últimas semanas, especialmente en la celebración reciente del quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin. Todo se focalizará tras la Semana Santa.