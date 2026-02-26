La Campana vuelve a llenarse de zanjas para canalizar los cables de televisión antes de Semana Santa

La Gerencia de Urbanismo ha abierto zanjas de obra en La Campana para canalizar los cables de televisión de cara a Semana Santa, en la zona que hace esquina con el Burger King. El objetivo de estos trabajos es evitar los palos y cables aéreos que afean la imagen en esta zona céntrica de la ciudad, y soterrar estos elementos por razones de seguridad.

Se trata, por tanto, de una obra permanente. Una parte de esta canalización ya se ejecutó aprovechando las obras del Tranvibús al Duque, por lo que los trabajos que han comenzado ahora suponen un remate de esos cables en las zonas donde no afecta al tráfico rodado.

Esta colocación de cableado subterráneo también se realizó en Navidad en la Plaza de San Francisco.

En la Campana también se ha cortado la zona de los adoquines para limpiar los restos de pintura amarilla que quedaban en la superficie de este pavimento, al tratarse de adoquines reutilizados procedentes de otros enclaves de la ciudad.