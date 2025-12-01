Carlos de Paz Moreno, candidato a hermano mayor en Los Gitanos

Primeras novedades acerca de otro proceso electoral que copará la información cofradiera en el próximo mes y medio. El cofrade Carlos de Paz Moreno ha anunciado la intención de presentarse como candidato a hermano mayor en las elecciones de Los Gitanos, previstas para el próximo 1 de febrero.

De Paz, que ya acudió a las urnas en los comicios del pasado 2022, aspirará nuevamente a alcanzar la vara dorada en su cofradía cuatro años después. A través de una carta dirigida a los hermanos, este cofrade indica que "hace falta un cambio" en la hermandad de Los Gitanos. "Un cambio que abra puertas y ventanas para que quepamos todos, que profundice en nuestras raíces, nuestra esencia legada generación tras generación como el mayor regalo de todos los que nos antecedieron. Un cambio que a la vez dé un nuevo impulso a nuestra Hermandad adaptando nuestras estructuras a la realidad del Siglo XXI. Un cambio que nos recuerde de dónde venimos, pero a la vez nos impulse a un futuro de ilusión", señala.

"#Hacefaltauncambio que prime cuidar lo que tenemos y lo que somos, ser más Hermandad y que cada uno de nosotros nos sintamos parte. Porque da lo mismo el número que tengas, si llegaste por herencia familiar o por tu cuenta, si sales en el Señor o en la Virgen, si te gusta la túnica lisa o bordada, es indiferente que marchas te gusten más, a quien apoyaste en las últimas elecciones. Tú eres Hermandad de los Gitanos y mi sueño y el del equipo que me acompaña es lograr que vuelvas a sentirte parte de esta, a sentir el calor de tus hermanos y a recuperar la ilusión por vivir y participar en la Hermandad", abunda en la carta.

"Tenemos retos apasionantes por delante, la reforma de la Madrugada, los cambios en nuestra cofradia para cuidar como merecen a nuestros nazarenos, afrontar la coherencia estética de nuestro Santuario y avanzar en el camino para que pronto sea Basílica, decidir entre todos el destino de nuestra antigua Casa de Hermandad que lleva demasiado tiempo en desuso, lograr obtener la propiedad de la actual o la celebración de nuestro 275 aniversario fundacional. Pero sin duda nuestro mayor reto se llama Hermandad de Los Gitanos, lograr que ese crecimiento en número de hermanos o nazarenos sea un auténtico crecimiento en Hermandad, que debe ser esa gran familia donde vivamos nuestra fe cristiana en torno a la devoción a nuestro Padre, el Señor de la Salud y nuestra Madre, la Virgen de las Angustias", finaliza.

Por el momento es la única candidatura confirmada para estas elecciones, pero se prevén más movimientos en próximas fechas.