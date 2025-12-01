El arzobispo de Sevilla: "Tengo muchas ganas de ver y a rezar a la Macarena"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha manifestado en las redes sociales su satisfacción por el ambiente en el que transcurrienron las elecciones del Gran Poder y de la Macarena este fin de semana en Sevilla. "He querido poner este tuit. En El Gran Poder ha sido una continuidad muy muy tranquila, muy serena, en la Macarena era más complejo, por las circunstancias y el contexto que había, pero ha ido muy bien. Ahora toca pedir a todos que apoyemos y que recemos y que comienza una etapa nueva, con muchos retos y desafíos en el mundo y en la Iglesia, pero a la vez con mucha esperanza", afirmó

En él ha aludido además a todos los hermanos y hermanas mayores de nuestra diócesis, "porque todas las hermandades son importantes y todas conforman una gran familia y a todas hay que apoyar", afirmó.

Sobre las elecciones con tres candidatos. "Yo recuerdo que después del cabildo, aquel primero que se reunió y que comenzaron con mucha humildad pidiendo perdón, pues yo estaba en Roma en ese momento y ya puse un tuit diciendo que María Santísima de la Esperanza Macarena, lo que quiere ahora es que estemos unidos, que miremos al futuro y que trabajemos en la verdad y en el bien", recordó. "La Esperanza Macarena, quiere que sus hijos macarenos estén unidos y trabajen por los más pobres y se formen bien y tengan una espiritualidad seria y profunda", afirmó.

Sobre la vuelta de la Esperanza Macarena a su camarín, el arzobispo afirmó que tiene "muchas ganas de verla". Recordó que, como arzobispo, de las 700 hermandades, "soy padre de todos y me siento muy unido a todos, y si hay que tener alguna preferencia, pues el Señor en el Evangelio lo que nos enseña es que que que tengamos preferencia por los más pequeños y los más débiles. Ahora, esto es como una gran familia con muchos hijos, pues cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene su aportación, hay que quererlos a todos, procurar que estén unidos. Ahora, la Macarena sí que hay una coincidencia que es pública, no la desvelo yo ahora, y es que en el año 2018, más o menos fui invitado por la Hermandad a a presidir uno de los de las funciones, y entonces, sabéis que en las hermandades, obispo que pasa, obispo que hacen hermano, y entonces, al acabar el acto, me hicieron hermano".

"Tengo muchas ganas, como todos los sevillanos, de ver a la Macarena y de rezarle. De pronto, el día 3, celebraremos el aniversario de la Rosa de Oro, que trajo monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado, que es el número tres de de la Santa Sede.Hemos de quedarnos, como dice San Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Eso es lo que tiene que ser el el criterio, nosotros, para la vida y para la historia".