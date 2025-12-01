Fernández Cabezuelo, el hermano mayor que buscará "la excelencia"

Ha sido el concepto estrella de su campaña y más de dos mil macarenos esperan que sea su bandera durante los próximos cuatro años. Fernando Fernández Cabezuelo (Sevilla, 1964) resultó anoche elegido como nuevo hermano mayor de la Macarena tras la celebración de las elecciones más participativas de la historia, con más de 5.200 votos. Tras casi dos años de preparación, este cofrade, continuador de una saga familiar vinculada a la hermandad desde hace generaciones, oficializó su candidatura tras los acontecimientos derivados de la fallida intervención a la Virgen de la Esperanza. Desde entonces, se configuró como "la única opción rupturista con la gestión de estos últimos años".

La excelencia, como decimos, ha sido su principal premisa electoral y ahora espera devolver esa confianza no solo a los hermanos que le han apoyado; también a los más de tres mil que han optado por otras dos vías. Bajo el lema "la hermandad que quieres", Cabezuelo espera recuperar la "cercanía" de los macarenos con la Virgen y estar "cerca" de todos los devotos. Sus principales plataformas incluían la creación de la Casa de la Esperanza, un vasto programa de acción social orientado a la comunidad, y una gestión rigurosa del patrimonio que garantice la conservación de los titulares. Además, busca fortalecer la vida de hermandad mediante actividades formativas y espacios de convivencia que promuevan la unidad. La filosofía central de su campaña es situar al "hermano en el centro" de la institución, asegurando que la junta de gobierno mantenga una cercanía y transparencia con todos los miembros.

El patrimonio, especial atención

El patrimonio tendrá una especial atención, incluyendo también el museo y el archivo entre sus propuestas de mejora. La renovación del ajuar de camarín de la Virgen de la Esperanza, un plan integral de conservación del Señor de la Sentencia y la Virgen del Rosario, cuya salida de octubre se adelantaría; un mayor impulso a la concesión de la Rosa de Oro y su perpetuación, la restauración y recuperación del ajuar del Señor de la Sentencia, o la reinterpretación del manto de Rodríguez Ojeda de 1881 son algunas de las propuestas patrimoniales y cultuales.

Desde Mayordomía se buscará mayor "transparencia, rigor y responsabilidad de la gestión, mejora en las obligaciones económicas de todos nuestros hermanos y auditar el necesario inventario de todos los bienes de la Hermandad; y desde Secretaría, basados en criterios de agilidad, cercanía y eficacia, potenciaremos la atención al hermano y un contacto informativo bidireccional entre la Hermandad y sus hermanos, así como una comunicación estratégica, eficaz y actualizada", apuntaba. Por último, su gran apuesta ha sido la "unión de todos nuestros hermanos".