Fernández Cabezuelo: "Voy a ser el hermano mayor de todos los macarenos"
El cofrade ofrece sus primeras declaraciones como hermano mayor
Espera poder además celebrar el besamanos en San Gil
Fernández Cabezuelo gana las elecciones en la Macarena
Es la primera frase de un hombre feliz al frente de su hermandad. Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido esta noche como nuevo hermano mayor de la Macarena a expensas de la ratificación eclesiástica pertinente. Al término del escrutinio, el hermano mayor electo, que ha alcanzado los 2295 votos, ha atendido a los medios de comunicación para ofrecer los primeros testimonios.
"Voy a ser el hermano mayor de todos los macarenos, de los que me hayan votado y los que no. Acabo de hablar con Pedro y José Luis y vamos a unir la hermandad desde el primer día. Vamos a cuidar de todos los hermanos y a dedicarles a todas las cosas que tenemos preparadas, también a los hermanos de fuera de la hermandad. Tienen que sentirse uno más". Su primera petición al aún hermano mayor en funciones, Fernández Cabrero, ha sido la de ver a la Virgen. "Yo voy a estar siempre al lado de José Antonio hasta el final. Estoy loco por verla". También ha tenido palabras hacia su familia: "Mi madre... Estaría muy feliz, aunque la he sentido en el altar a mi lado, la siento, está muy feliz. Y mi padre también, que seguramente me estará viendo".
Además, ha señalado que "todo ha ido perfecto, sin ningún tipo de problema y con respeto absoluto", con respecto al desarrollo de las votaciones. Otra pregunta ha sido: ¿Se celebrará el besamanos en San Gil? Su respuesta, entre sonrisas: "Sí, sí... Antes de presentarnos hablamos con el párroco y nosdijo que no teníamos ningún problema, había que celebrar el centenario". Acerca del análisis de los resultados ha sido rotundo: "El tema de la Virgen ha movilizado mucho..."
También te puede interesar