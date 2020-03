Así es el cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2020 realizado por Fernando Vaquero

En un patio sevillano caben todas las primaveras. Ese es el nombre del cartel anunciador de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2020 realizado por Fernando Vaquero que ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento. Se trata de una de una evocación de todas las primaveras de la vida de un sevillano a través de las tres edades de la mujer que tiene como escenario un patio.

El cartelista ha explicado durante la presentación que "sólo hay un espacio en el que todas las fiestas suceden a la vez y ese lugar está en nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestra vida, en esa vida que contamos no por años sino por primaveras".

El cartel de las Fiestas de la Primavera de 2020 se articula a través de cinco capas en profundidad. A la entrada del zaguán, en el suelo, figura un papel en el que aparecen escritos los versos de Antonio Machado que resumen la idea que ha guiado el cartel: "Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla". El autor ha querido representar en su obra las tres edades de la mujer: como niña, como madre y como abuela, con la luz de la primavera también como protagonista.

Tras el primer plano del zaguán con el papel con los versos de Machado, aparece el personaje central de la pintura: una madre vestida de flamenca que mira al espectador lista para salir a la Feria. En su mirada está la nostalgia del recuerdo del pasado, mientras sus hermanos jugaban a los pasitos en el patio de su casa cuando su abuela la vestía de flamenca, que conforman las siguientes capas.

Un retablo cerámico de la de la Virgen de la Amargura recuerda la Semana Santa, también de ella hablan los nazarenos de juguete y el pasito del Señor de las Tres Caídas de Triana con el que juegan los niños, uno de ellos es Julia, la hija pequeña del pintor. Bajo el retablo de la Virgen de la Amargura, aparece un Niño Jesus de estilo montañesino que, como es tradición en Sevilla, se viste con uno u otro traje en función de la época del año. La imagen del Niño Jesús se encuentra ya vestido de seise, anunciando otra fiesta: la del Corpus.

Al fondo tras los arcos, hay un pequeño cuadro, el autorretrato del pintor sevillano Baldomero Romero Ressendi, gran amante de la fiesta nacional que utilizó como tema recurrente en su obra, vestido de torero. Hasta el mismo patio con sus flores pretende hablar de otra fiesta: las Cruces de Mayo.

Como si de un altar se tratase, el patio se encuentra elevado por un escalón y enmarcado a modo de hornacina por el arco. En ese escalón está escrito en azulejos trianeros el título "Fiestas de la Primavera. Sevilla MMXX" con una tipografía basada en un azulejo eucarístico que se encuentra en la Parroquia de la O. Sobre el escalón la protagonista mira al espectador vestida de rojo a medio camino entre la luz y la sombra, casi a contraluz para recordar que son fiestas marcadas tanto por la noche como por el día.

En la niña se recrea la risa, en las lágrimas de la Virgen de la Amargura la pena, en las flores la vida, en el torero y su fiesta la muerte, en el paso del Cristo de las Tres Caídas lo sagrado, en las tres flamencas lo profano, en la mirada de la mujer el presente y en la abuela el pasado.

El autor, Fernando Vaquero, ha resaltado que ha sido el cuadro más difícil al que se ha enfrentado: "¿Cómo se representa a la vez lo sagrado y lo profano, la risa y el llanto, la noche y el día...? Las fiestas de las primavera nunca suceden al mismo tiempo. Hice mil y un bocetos y la idea no me llegaban sin dejar de ser fiel a mi estilo. Hasta que una tarde me di cuenta. Sí hay un lugar en el que todas las fiestas suceden a la vez. En nosotros, en nuestras casas, en nuestros recuerdos. Siempre rememoramos el ayer, por el eso el cartel tiene esos versos de Machado".

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha presentado el cartel durante un acto celebrado en el Ayuntamiento que ha sido presentado por el periodista Paco Robles y al que también ha asistido el vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, José Roda Peña. Durante el acto, el delegado ha destacado "originalidad de la obra de Fernando Vaquero que ha escogido como idea central una escena muy sevillana y con la luz y los colores de la ciudad como protagonistas".