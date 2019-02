Un cartel de José Carlos González anuncia la Semana Santa de Constantina

Un retrato de Nuestro Padre Jesús Nazareno anuncia la Semana Santa de 2019 de Constantina. Realizado por José Carlos González en técnica mixta (óleo, grafito y pastel sobre tabla), con unas dimensiones de 70 por 40 centímetros, está editado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza y fue presentado este domingo en la Parroquia de Santa Ana.

El cartel de José Carlos González, artista que cada Semana Santa se encarga de ilustrar el Programa de Diario de Sevilla, representa la dulzura y un enfoque más humanizado del Señor, que aparece sin potencias, y dibujado con trazos y líneas suaves, destacando su rostro sobre todo lo demás, con una cruz insinuada. Los tonos y los colores también son suaves, dando un aire de estampa antigua al cartel, como la historia de esta hermandad. En las esquinas inferiores aparecen los escudos de la Esperanza, dándole protagonismo a la Virgen, y la Santa Cruz de Jerusalén en tono burdeos.

"Cuando inicie el proceso de estudio y elaboración de este Cartel, tuve muy claro que una imagen de retrato de Nuestro Padre Jesús Nazareno sin otros elementos ni demasiadas interferencias debía de ser ese grito en la pared con el que se anunciase la Semana Santa de 2019 en Constantina. He tenido suerte y me ha ayudado mucho el hecho de tener que dibujar a este Nazareno de especial belleza y con gran devoción. He intentado ser fiel a mi obra con este cartel, buscando el retrato como elemento principal", ha explicado el autor.

José Carlos González Muñoz (Sevilla 1981), muestra cualidades y gran interés desde muy temprana edad por el dibujo y las artes plásticas, que son incentivadas por sus padres y familiares cercanos.

Aunque licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y con un máster universitario en Profesorado, no dejó de lado su inquietud por las Bellas Artes, y realizó estudios superiores en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla.

Durante este tiempo se inclina por el dibujo figurativo, usando como principal técnica el grafito, el carboncillo y el pastel. Las posibilidades del lápiz son inmejorables en cuanto a la ejecución precisa de pequeños detalles como para conseguir una ajustada valoración tonal.

Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas, donde destacan las expuestas en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, y numerosos trabajos de cartelería como los presentados en 2014 para el XXV Aniversario de la Santísima Virgen de la Estrella (Elche), el Cartel del Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla en 2015, el de la Semana Santa de San Roque (Cádiz) en 2016 o el de la Romería de la Hermandad del Rocío de Espartinas en 2017.