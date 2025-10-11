Este es el cartel de la peregrinación de Montserrat a Cataluña

La hermandad de Montserrat presentó en la noche de este viernes el cartel anunciador de la peregrinación de la cofradía a la Abadía de Montserrat, en Cataluña, prevista para el próximo mes de diciembre y que significará la presencia de la dolorosa del Viernes Santo en dicho en clave, previa petición de la propia comunidad.

En el cartel aparecen las dos imágenes de Montserrat

El lienzo fue descubierto en el transcurso de unacto desarrollado en la capilla de la corporación. Ha sido realizado por el taller DAROAL, en concreto la firma de Francisco Rovira, con la técnica del óleo y acrílico sobre tabla, y con unas dimensiones de 120x80cm.

En el cartel, que cuenta con predominio de los colores blanco y negro, aparece el perfil izquierdo de la Virgen de Montserrat, en un primer plano, pero su sombra se convierte en el perfil de la propia imagen de Montserrat que preside la abadía. La hermandad celebrará esta peregrinación del 12 al 14 de diciembre, con especial atención al Rosario que presidirá la dolorosa en los aledaños del templo bajo el palio de traslados del Rosario de Montesión.