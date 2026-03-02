Este es el cartel de la Semana Santa de la Macarena 2026

La hermandad de la Macarena ha presentado en la noche de este lunes el cartel anunciador de la Semana Santa de la Macarena 2026, una rotunda instantánea del prestigioso fotógrafo José Antonio Zamora. Bajo el título Esperanza, luz en la oscuridad, Zamora ha retratado el perfil izquierdo de la Esperanza Macarena, sobre un fondo completamente negro en escala de grises.

El cartel de la Macarena 2026

Se trata de una renuncia deliberada al cromatismo que busca —en palabras de su autor— despojar a la imagen de lo accesorio para centrarse en la pureza de la Esperanza. Con una composición equilibrada y una perspectiva que huye de los planos convencionales, la obra transforma a la Virgen en esa mujer cercana y vecina del barrio, evocando los célebres versos de Joaquín Caro Romero que la describen como la “moza de San Gil que dicen que por abril cumple diecinueve años”.

Durante el acto, el Hermano Mayor de la Macarena ha subrayado la “valentía y sensibilidad” de Zamora al entregar una pieza que ya forma parte de la historia iconográfica de la cofradía. “José Antonio nos ha regalado una declaración de amor en blanco y negro; una obra que detiene el tiempo y nos obliga a mirar con los ojos del alma, recordándonos que la Esperanza es el refugio de todas las generaciones”, ha afirmado durante su intervención.

Asimismo, la Hermandad ha querido poner en valor la figura de Ricardo Suárez, destacando su compromiso y criterio artístico fundamental en el cuidado de la estética y el patrimonio visual de la corporación. El Hermano Mayor ha agradecido a Suárez su labor como “hilo invisible que conecta la tradición con la modernidad”, asegurando que su visión es clave para que la cartelería de la hermandad "mantenga sus altísimos niveles de excelencia". Al resto de la imagen tan solo acompaña el año natural en números romanos: MMXXVI.