La Catedral retira del culto este viernes a la Virgen de los Reyes para ser tratada por un restaurador distinto a Arquillo

Una inicativa que persigue mantener la estabilidad de todo un icono para la ciudad. El Cabildo Catedral retira del culto este viernes a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla. Tal y como se informó, la venerada talla será objeto de una intervención de carácter preventivo, con el objetivo de garantizar "su correcta preservación". En concreto, la imagen será retirada tras el acto de presentación de los niños ante la Virgen, previsto para las 19:00 en el trascoro de la Catedral, ceremonia presidida por el capitular don Ignacio Siguero.

La principal novedad de esta actuación, supervisada por Ana Isabel Gamero (conservadora del patrimonio del Cabildo Catedral), es que será acometida por el restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla, quien sustituye así al profesor Arquillo como habitual en estas labores. Francisco Arquillo intervino por primera vez a la Virgen de los Reyes allá por 1980 y el Cabildo decidió encomendarle una nueva restauración hace ya una década, en 2015, debido a que presentaba algunas vetas en la encarnadura y se había deteriorado considerablemente la policromía, aunque el IAPH actuó también sobre ella en 1998. Fuentes directas del Cabildo señalan a este periódico que la Catedral trabaja con muchos profesionales y distintos restauradores, "todos muy contrastados, para altares, imágenes, textil, orfebrería, vidrieras, etc. En esta ocasión se ha encargado la tarea a Carrasquilla, como en la anterior a Arquillo". Catedrático por la US de Conservación y Restauración de Obras de Arte y base de estudio y conocimiento para todas las generaciones actuales de restauradores, Arquillo protagonizó la infortunada intervención de conservación sobre la Esperanza Macarena el pasado mes de junio.

Carrasquilla, profesional de acreditado prestigio, ha intervenido asimismo a numerosas imágenes de nuestra Semana Santa, como la Virgen de la Amargura, el Cristo de Burgos o, más recientemente, a los titulares de la hermandad de Los Panaderos. Las tareas sobre la patrona de Sevilla, que se desarrollarán en las instalaciones catedralicias, incluyen limpieza de manchas de carmín en las manos de la Virgen, la reintegración de desgastes provocados por el uso devocional, la fijación de la policromía y pequeñas actuaciones en la imagen del Niño. La intención es que regrese antes del inicio de la Cuaresma.

El acto de presentación de los niños

Para aquellas personas interesadas en participar del acto de presentación de niños a la Virgen de los Reyes, el acceso al primer templo metropolitano se realizará por la Puerta de San Miguel a partir de las 18:30 horas para todas aquellas familias que deseen participar. Como dato de interés, cualquier niño que aún no haya hecho la primera comunión podrá asistir este día, previa inscripción. Esta tradición, cargada de fe y simbolismo, reúne a numerosas familias que, con devoción, encomiendan a sus pequeños a la protección de la patrona de Sevilla y su Archidiócesis. "Será un momento único para vivir en comunidad y mantener viva una costumbre que, generación tras generación, refleja la unión entre la familia y la espiritualidad. Este es un proyecto pastoral que la asociación de fieles, junto al cardenal Bueno Monreal, impulsó para acercar a las familias de Sevilla a la Virgen de los Reyes. El 24 de febrero de 1974 se celebró por primera vez y, desde entonces, se ha convertido en una tradición", señala el Cabildo.