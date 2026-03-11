El Cerro del Águila estará 15 horas en la calle el Martes Santo de la Semana Santa de Sevilla 2026

Un esfuerzo titánico que se convierte en un dato probablemente inédito, al menos sobre el papel. La hermandad del Cerro del Águila estará quince horas en la calle la próxima Semana Santa. La corporación del Martes Santo ha confirmado todos los horarios e itinerarios para su estación de penitencia de este 2026, que entraña varias novedades como ya era conocido, especialmente su regreso por la zona de la Alfalfa y el barrio de San Bernardo. Precisamente, la hermandad también ha confirmado que realizará visita a la parroquia de este viejo arrabal, como ya ocurriera en 1990.

En este sentido, la cruz de guía cerreña se pondrá en la calle a las 11:40 de la mañana, tomando el siguiente itinerario: Nuestra Señora de los Dolores, Afán de Ribera, Aragón, Hytasa, Ramón y Cajal, Enramadilla, Carlos V, San Fernando, Puerta de Jerez, Constitución, Almirantazgo, Arfe, García de Vinuesa, Fernández y González, Plaza Nueva, Tetuán y Campana. A la salida de la Catedra tomará este recorrido: Alemanes, Argote de Molina, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Candilejo, Cabeza del Rey Don Pedro, Muñóz y Pabón, San José, Santa María la Blanca, Puerta de la Carne, Puente de San Bernardo, calle Ancha de San Bernardo, Gallinato, Almonacid, Campamento, Enramadilla, Ramón y Cajal, Avenida de Hytasa, Aníbal González, Afán de Ribera, Nuestra Señora de los Dolores y entrada del paso de palio a las 2:40, lo que supone un total de quince horas de transitar por la ciudad. Una cifra récord.

Visita a San Bernardo

Con carácter extraordinario, conmemorando el centenario de la devoción a la Virgen de los Dolores y su origen en la capilla filial la feligresía de San Bernardo, la junta de gobierno ha decidido transitar ante la parroquia en la noche del Martes Santo, antesala del día grande en el barrio, por lo que se vivirán momentos de especial emoción. Será la segunda vez en la historia que se produzca esta visita de nuestra cofradía a esta parroquia originaria tras la realizada el Martes Santo de 1992, y la primera por tanto realizada desde la incorporación a la misma de Nuestro Padre Jesús de la Humildad.