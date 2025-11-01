El Cerro del Águila publica un libro acerca de su historia y todo su patrimonio

La hermandad de Nuestra Señora de los Dolores presentó en la noche de este jueves El Cerro. Historia y Patrimonio de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, una obra coral coordinada por el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Juan Bermúdez Requena, editada por la propia Hermandad y la Diputación Provincial de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur. En ella se documenta el devenir histórico de la cofradía, su patrimonio artístico y ornamental, con la aportación de datos y fotografías inéditas. Con más de 600 páginas y dos tomos, la obra ha visto la luz en la Imprenta de la Diputación de Sevilla.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, subrayó el profundo orgullo de la institución por el vínculo que se ha creado con la Hermandad sevillana del Cerro del Águila, a través de uno de sus titulares, el Cristo del Desamparo y Abandono, que forma parte del patrimonio provincial y fue cedido a la hermandad. Durante el acto, Fernández hizo entrega simbólica de la obra al hermano mayor del Cerro, Manuel Zamora Pulido, destacando que esta obra “es historia viva no solo de la hermandad, sino también del barrio”.

Añadía que "este barrio representa ese espíritu de comunidad que define a nuestra tierra y a nuestra gente”, señaló el presidente provincial. Fernández recordó también que “el Cristo del Desamparo y Abandono permite que todos y cada uno de los pueblos de la provincia estén representados en esta iglesia y en este barrio”, lo que calificó como “un verdadero privilegio para la Diputación y para quienes creemos que el patrimonio es también una forma de unión entre territorios y personas”.

La publicación recoge los estudios de un destacado grupo de profesores universitarios e investigadores, como José Fernández López, José Roda Peña, Andrés Luque Teruel, Juan Manuel Miñarro López, Juan Manuel Bermúdez Requena, Pedro Manuel Martínez Lara, Francisco S. Ros González, Antonio J. Santos Márquez, Francisco Manuel Delgado Aboza, Rafael Jiménez Sampedro, Joaquín de la Peña Fernández, Miguel Cruz Giráldez, Rafael Bermúdez Medina, Francisco Javier Sánchez de los Reyes, Antonio García Rodríguez y Francisco Javier Salguero Mejías. En el aparato gráfico destaca la aportación de Rafael Alcázar Otero, Domingo Pozo Morón, o Gabriel Solís Carvajal, entre otros fotógrafos cofrades, como el autor de la portada Luis Selvático.