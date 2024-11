Certamen de bandas en el Hospital de San Juan de Dios a beneficio de su obra social

La Obra Social de San Juan de Dios Sevilla organiza el próximo 28 de noviembre en Cartuja Center Cite el concierto "Marchas de Solidaridad", una cita muy especial que une la música de las bandas de Semana Santa con la labor social de San Juan de Dios en Sevilla. Este evento nace con el objetivo de visibilizar y apoyar los programas sociales de San Juan de Dios en Sevilla, que cada año ayudan a a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

Cartel que anuncia este certamen de bandas

El evento contará con la participación de prestigiosas bandas del ámbito cofrade, entre las que se encuentran la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, que actuará junto con su banda juvenil como teloneros, A.M. Lágrimas de Dolores, CCTT Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, A.M. Nuestro Padre Jesús de la Redención y la Banda de Música María Santísima de la Victoria (Cigarreras). Cada banda interpretará cuatro marchas, ofreciendo un espectáculo lleno de emoción y devoción. La recaudación de este concierto se destinará a los programas de Obra Social San Juan de Dios Sevilla, centrados en la atención a personas mayores, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, e infancia. Este concierto pretende consolidarse como una cita anual en Sevilla, siendo no solo un evento musical, sino también una plataforma para fortalecer el compromiso del mundo cofrade con las causas sociales. Las entradas para "Marchas de Solidaridad" están disponibles en la página del Cartuja Center Cite, a través de este enlace.

450 años de compromiso

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución sin ánimo de lucro, comprometida desde sus orígenes con la atención integral a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Desde sus inicios, uno de sus objetivos principales ha sido crear una sociedad más justa y solidaria. De este modo, la Orden Hospitalaria está presente en los cinco continentes con más de 400 centros y dispositivos en los que atiende a los colectivos más vulnerables; y sólo en Sevilla dispone de seis centros a los que la Obra Social de San Juan de Dios en Sevilla da cobertura, trabajando activamente para mejorar las condiciones de vida de personas en situaciones de vulnerabilidad. Durante el último año, se han atendido a más de 5.000 personas y realizado más de 77.000 atenciones sociales, con el apoyo de más de 200 voluntarios.

Desde los seis centros (los hospitales San Juan de Dios de Nervión y del Aljarafe, la residencia de la calle Sagasta, la Ciudad de San Juan de Dios en Alcalá de Guadaíra, el centro de Servicios Sociales, y la Fundación Padre Miguel García Blanco) se abordan ámbitos clave como la atención a las personas con discapacidad, el apoyo a personas mayores, la infancia, la exclusión social y la personas sin hogar. Cuentan con cerca de 2.000 socios y donantes que, gracias a su colaboración, permiten que su labor siga creciendo. Para fortalecer sus acciones, invitan tanto a personas como a empresas a sumarse a su misión a través de programas específicos de voluntariado corporativo y la participación en eventos solidarios.