Las Cigarreras acompañará al Nazareno de Santiponce en su procesión extraordinaria

Un acompañamiento de altura para una cita histórica. La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras, acompañará musicalmente a Nuestro Padre Jesús Nazareno el próximo 15 de junio por las calles de Santiponce. La imagen recibirá la Llave de Oro de la localidad y procesionará, de manera extraordinaria, por diferentes barrios de una localidad que ya se engalana para la ocasión.

Así lo ha anunciado la propia corporación, tras acuerdo en cabildo de oficiales el pasado jueves. De este modo, y según apuntan fuentes de la junta de gobierno, la formación cigarrera se situará tras el paso procesional del Nazareno en torno a las 21:30, una vez finalice la Misa Estacional en el Monasterio, formando parte del cortejo hasta la medianoche. Tras un breve periodo de descanso, se reincorporará para volver a interpretar su música en los metros finales de la procesión.

Horarios e itinerarios

La cofradía que preside Antonio Querencio ya anunció los horarios e itinerarios tanto del traslado (que será en silencio) como de la procesión triunfal. El cortejo saldrá desde la parroquia a las 18:15 de la tarde con el siguiente itinerario: Avda de Extremadura - C/ Las Musas - C/ Francisca Moreno Velázquez - Avda. de Extremadura - C/ San Isidoro del Campo y Monasterio de San Isidoro del Campo.

Una vez finalice la Misa en el patio de los naranjos del citado recinto, entre las 21:30 y las 22:00, se iniciará la procesión triunfal que llevará a la imagen atribuida a José de Arce a puntos del municipio que jamás ha recorrido, a saber: C/ San Isidoro del Campo - C/ Guzmán el Bueno - Avda. de Extremadura - Avda. Virgen del Rocio - C/ Pablo Picasso - C/ La Almendra - C/ Cervantes - Cruce Avda. Virgen del Rocío - C/ Rafael Alberti - C/ Ntro. Padre Jesús Nazareno - Pza de Itálica - C/ Scipión - C/ Martínez Montañés - Cruce Avda. Virgen del Rocío - C/ Dolores Rubin de Celis - C/ El Cernicalo - C/ Guadalquivir - C/ Santo Domingo - C/ Manuel González Rodríguez - C/ Alcalde Cipriano Moreno Montero - Pza. de la Constitución - C/ El Clavel - C/ San Antonio - C/ Eduard Ybarra - C/ Mesón - C/ Real - Pza, de la Constitución - C/ Las Musas - Avda. de Extremadura y entrada.

La hermandad, al tratarse de una procesión singular, ha animado a todos los vecinos, "en especial a los de aquellas calles por las que discurrirá el Señor, a que adornen sus balcones y fachadas de forma extraordinaria para la ocasión. En el caso del engalanamiento de las calles con cadeneta, guirnaldas, etc., deberá respetarse una altura mínima de seis metros", señala.