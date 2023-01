Casi 200 aspirantes en la igualá de la asociación cofrade de la Abnegación de San Bernardo

Que las cofradías están presentes en nuestra sociedad, como entes totales y vertebradores, es un hecho. Además, participan en todos los planos públicos y privados; no solo se circunscriben a la Cuaresma, a la Semana Santa y al calendario letífico. Encuentros, actividades, programas sociales, iniciativas culturales... Más allá de significarse como una herramienta de poder de cara a ciertos ámbitos, aunque no todas y no siempre han conseguido mantenerse estables a lo largo y ancho de la historia. En cambio, hoy día cuentan con un músculo humano y social sin precedentes: la fiesta atraviesa un tiempo de masificación ilimitada que la obliga a ser noticia cada día y cada hora.

No escasean los artículos y estudios en los que se comprueba -tampoco es necesario profundizar demasiado, basta con vivir la Semana Santa en sí- que las cofradías trascienden el plano religioso; tienen una capacidad camaleónica de adaptarse y convivir con todo tipo de esferas. En nuestros días, esa idea se traspasa a la literalidad: las cofradías, desde hace una década, han traspasado la frontera del propio derecho canónico y las más recientes se han establecido como asociaciones cofrades dignamente constituidas en el plano civil, naturalmente.

El pasado quince de enero, la Asociación Abnegación y Cruz, del barrio de San Bernardo, convocó la igualá del paso de misterio que procesiona el sábado anterior al Domingo de Pasión desde hace treinta años. Aunque carece de reconocimiento por parte de la Iglesia, trabaja y vive como tal, persiguiendo los mismos fines y profesando los mismos dogmas. Además, promueven la caridad con actividades benéficas y organizan misas en la Parroquia de San Bernardo.

A dicha igualá, insistimos, asistieron 173 aspirantes, número considerablemente superior al de muchas cofradías de penitencia. Bien por gusto, bien por puro disfrute. Bien por pertenencia misma a la asociación, por supuesto. ¿Como en cualquier hermandad, quizás? ¿Cuál es la diferencia y, si la hay, dónde radica? ¿No participan del mismo trabajo? ¿Acaso la afición está reñida con el respeto y el compromiso?

El paso de misterio estrenó el año pasado imágenes secundarias, y este año portará nuevas cartelas. Ha firmado recientemente el contrato con la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. El pasado mes de marzo la acompañaron cientos de personas. Es la realidad de nuestra sociedad y de nuestros días.