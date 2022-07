El 66% de los cofrades prefieren no recuperar los besos a las imágenes tras la pandemia

El 6 de marzo de 2020, la Archidiócesis de Sevilla emitió un comunicado con varias recomendaciones de cara al comienzo de la primera cuaresma y Semana Santa dentro de la actual pandemia. Entre ellas se incluyeron pautas para tomar la comunión o para dar la paz en las misas; también se recomendó retirar el agua bendita de las pilas y lavarse las manos antes y después de comulgar.

En lo que respecta a los besapiés y besamanos, la Iglesia sevillana sugería sustituir el tradicional beso por "una inclinación de cabeza", evitando también "el tacto de las sagradas imágenes". Numerosas hermandades decidieron cambiar el gesto de besar a las imágenes por la ofrenda de una flor, acompañada de una reverencia en señal de respeto.

Desde entonces quedó acordonado, y después cubierto con un cristal, el talón del Señor del Gran Poder. Tampoco se han vuelto a besar las manos de las Esperanzas en diciembre, ni los pies del Cachorro en la tarde del Domingo de Resurrección, entre otros numerosos besamanos y besapiés. Citas ineludibles para los cofrades de Sevilla que han cambiado en su formato.

Ahora, cuando parece que la pandemia comienza a remitir, surge el debate de recuperar o no esta tradición. Son varios los expertos en restauración y conservación de obras de arte que no recomiendan este hábito, pues el roce continuado de los labios, mas el de los paños empleados para limpiar los besos, causan desperfectos en la policromía. Además, desde un punto de vista sanitario, es del todo antihigiénico y poco recomendable.

El Palquillo, la web de los cofrades de Diario de Sevilla, ha realizado una encuesta en la que el 66% de los participantes ha seleccionado la opción del no, "porque causa daños en la policromía y además no es higiénico. Es mejor continuar con el nuevo formato establecido durante la pandemia", ante el 34% que sí está a favor de recuperar esta práctica, "porque es una tradición que no debe perderse. Hay que volver a los besapiés y besamanos en su formato habitual en cuanto sea posible".