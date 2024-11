Así es la convocatoria de cultos de la Macarena para diciembre y la entrega de la Rosa de Oro

La artista plástica multidisciplinar Ana Langeheldt ha realizado la convocatoria de cultos y actos, ordinarios y extraordinarios, que la Hermandad de la Macarena celebrará en honor de la Virgen de la Esperanza durante el mes de diciembre. La convocatoria de esta sevillana, referente de la pintura mural en España y Europa y hermana de la hermandad desde pequeña, servirá para anunciar la entrega de la Rosa de Oro y veneración extraordinaria de la Virgen de la Esperanza así como su procesión extraordinaria para clausurar el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, el tradicional besamanos y la Solemne Función en su honor del 18 de diciembre.

Representa el Arco de la Macarena que “hace de puerta y corona” y coloca como eje la imagen de la Virgen de la Esperanza “situada en ese espejo tan mágico de su camarín, que aquí sirve de marco”. La Virgen es escoltada por dos ángeles, que a la vez hacen de pilares, sujetando uno la Rosa de Oro y otro una jarra de azucenas. Estos ángeles se posan en ornamentos vegetales sacados unos de la “saya del cajón” y de uno de sus fajines, rematado todo con los escudos de la Hermandad.

La convocatoria de cultos para este 2024 / Ana Langeheldt

Langeheldt reconoce que este encargo “me hizo pensar mí de niña; cuando veía esos carteles con esos marcos pensaba ¿Te imaginas hacer uno alguna vez?”. La artista, que se reconoce “macarena hasta la médula”, señala que “es difícil representar en una ilustración lo que siento cuando llego al Arco y a esa explanada. Hay algo ahí magnético que me atrapa. Ese Arco es la puerta a muchas cosas, mi familia, mi vida. Y es en parte lo que he querido reflejar. Cuando llego allí es siempre como llegar a casa, un sitio donde pasan cosas que no podemos explicar”.

“Como si la portada de un cuento se tratase, he querido representar todo esto. Un cuento donde esa niña pequeña se perdía, y se sigue perdiendo, entre ornamentos, luces, colores, simetrías, silencios y vivas. Donde la emoción sube por los pies hasta el pecho y se te clava en la nuca. Donde todo se para. Donde lo más pesado parece que flote y suene cristalino, cuando no debería. Donde aprendí muchas cosas que he llevado en mi arte para siempre. Nunca podré representar bien, ni explicar, lo que es todo esto para mí. Como mejor lo hago es pintando y dibujando, y espero haberlo conseguido”, concluye.

Artista de referencia

Ana Langeheldt es una artista plástica multidisciplinar nacida en Sevilla. Licenciada en Bellas artes en la Facultad de Bellas Artes en 2003, es mujer pionera y referente en pintura mural de España, disciplina que empieza a practicar paralelamente a sus estudios de Bellas Artes en 2001. Tiene una amplia trayectoria como artista plástica y es merecedora de numerosos premios en certámenes artísticos desde el año 2000. Cabe destacar entre ellos el Diploma de Honor “LI Exposición de Otoño, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría” ( Sevilla), recibido en 2003.

Entre sus clientes se cuentan marcas y empresas como SEFF Festival de Cine Europeo de Sevilla, ICAS Ayuntamiento de Sevilla, Christian Dior, Turner Broadcasting System, HBO, Freixenet, Endesa o Anaya entre otros. A nivel expositivo ha participado en numerosos proyectos y exhibiciones tanto individuales como de carácter colectivo por diferentes países como Les nouveaux Atelliers Marsella (Francia), Biennale de Art, L´art habite la Ville Mons (Bélgica), Montana Gallery Barcelona, SC Gallery Bilbao, Meeting of Styles France, VOID PROJECTS Miami (EEUU), CaixaForum Sevilla, B-Murals Barcelona, Rexenerafest La Coruña y un largo etcétera. Actualmente trabaja a caballo entre su estudio en Sevilla, donde reside, y diferentes localizaciones por el mundo donde se desplaza temporalmente para realizar sus murales y/o exposiciones.