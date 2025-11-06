La Corona ultima el XXV aniversario fundacional con un ciclo de mesas redondas: días y temáticas

La hermandad del Santísimo Cristo de la Corona afronta los compases finales de la conmemoración del XXV aniversario fundacional, efeméride que ha venido desarrollando durante estos últimos meses con diversos actos y cultos, entre ellos, el Vía Crucis extraordinario con el titular cristífero en la pasada Cuaresma o la recuperación de la salida procesional de la Virgen del Rosario por las calles de la feligresía.

En este mes de noviembre, la corporación ha organizado una serie de hasta tres mesas redondas con diversos objetivos, y que se presentan como una oportunidad para "testimoniar la fe revivida, hacer balance histórico-pastoral, comprender la dimensión y misión actual y proyectar el futuro en comunión", señala la cofradía del Sagrario. De este modo, el programa queda configurado de la siguiente manera:

La Semilla Plantada: Historia, presente y futuro de la Hermandad. A cargo de Rafael Belmonte, José Miguel Álvarez, Antonio Cárdenas, Manuel Cotrino (párroco) e Isaías Pérez (hermano mayor). Hoy 6 de noviembre en el Salón San Clemente de la parroquia del Sagrario. A las 20:00.

Testimonio. Un Diálogo entre la Ciudad y la Hermandad. Ponentes: Víctor García-Rayo, Francisco Robles e Ignacio de Medina Fernández de Córdoba. 13 de novioembre en el Salón del Pretorio de la Casa de Pilatos. A las 19:00.

Devoción: El Cristo de la Corona y Ntra. Sra, del Rosario. Fuente inagotable de Verdad y Belleza. Ponentes: José Roda Peña, Antonio Dubé Herdugo, Enrique Gutiérrez Carrasquilla y Manuel Cotrino. En el Salón San Clemente de la Parroquia del Sagrario, el 20 de noviembre a las 20:00 horas.

Este XXV aniversario "no es un punto final, sino una sólida base desde la que impulsar el futuro. El ciclo de mesas redondas nos permitirá, con humildad y gratitud, tomar conciencia de nuestra 'verdadera dimensión' -la de una Hermandad reencendida por la Gracia de Dios- y clarificar la 'misión hoy' que nos encomiendan nuestros Sagrados Titulares. Su testimonio y conocimiento son fundamentales para enriquecer este proceso de reflexión y proyectar nuestro caminar como una Hermandad viva y en comunión con la Iglesia de Sevilla", señala la corporación.