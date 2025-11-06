La Esperanza de la Trinidad saldrá en rosario vespertino por las calles de la feligresía

Un nuevo culto externo que se suma al calendario de nuestra ciudad y que permitirá contemplar, desde otro prisma, una de las grandes dolorosas de la ciudad. La hermandad de la Trinidad ha anunciado la celebración de un rosario vespertino con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, acto que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre. Este acto será posible tras la aprobación por parte de la autoridad eclesiástica de la Regla 6 de las Sagradas Reglas de la corporación, aprobadas en Cabildo General Extraordinario celebrado el 28 de septiembre de 2025.

De este modo, con la autorización de esta Regla, se establece la celebración anual de este rezo en tiempo de Adviento, por lo que cada mes de diciembre contemplaremos a la Virgen de la Esperanza por las calles del entorno de la Basílica de María Auxiliadora. Este culto externo se añade al que ya celebra la cofradía el Miércoles de Ceniza, con el rezo del Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, y que inaugura la Cuaresma en la capital hispalense.

La hermandad señala que en los próximos días "se ofrecerán todos los detalles del recorrido y la forma de participación de nuestros hermanos". Justo el día de antes, el viernes 12 de diciembre, se celebrará el L Pregón de la Esperanza, que pronunciará el periodista Antonio Cattoni. El próximo jueves 13 de noviembre se presentará el cartel anunciador de dicho acto literario, obra realizada por Nuria Barrera.