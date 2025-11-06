Eduardo Osborne Bores, elegido nuevo presidente de la Sacramental del Sagrario

La Archicofradía Sacramental del Sagrario ha celebrado, en la tarde de este miércoles, cabildo general de elecciones, al que concurría una única lista, la presentada por el cofrade Eduardo Osborne Bores. Los comicios, desarrollados en el corazón de la parroquia más antigua de la ciudad, han contado con una amplia participación.

Al término del escrutinio, el resultado de los votos se distribuye de la siguiente manera:

Votos totales: 72

Votos a favor del candidato: 71

Votos en blanco: 1

De este modo, Osborne Bores, a falta de ratificación por parte de la autoridad eclesiástica, será presidente de esta institución sacramental durante el periodo 2025-2029, es decir, los próximos cuatro años. Toma así el relevo de Guillermo Mira Abaurrea, que ha desempeñado el cargo durante este último mandato. Osborne es heredero de un legado familiar intrínsecamente vinculado a esta corporación. En el apartado profesional, es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pablo de Olavide, y asimismo desarrolla las funciones de articulista en 'Diario de Sevilla'. Es, además, hijo del recordado empresario y cofrade Eduardo Osborne Ysasi.