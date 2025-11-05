Juan Antonio Paraíso, tercer candidato a hermano mayor en las elecciones en Pino Montano

El cofrade Juan Antonio Paraíso ha anunciado en estas últimas horas su intención de concurrir formalmente como candidato a hermano mayor en las elecciones de Pino Montano, que tendrán lugar el próximo 17 de diciembre. De este modo, se confirma, a escasos días de que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, la concurrencia de una tercera lista a estos comicios, sumada a las de Manuel Bustillo y Juan Manuel Osuna.

Paraíso formaba parte de la lista presentada por Osuna, como candidato a prioste primero pero, en unas delcaraciones dirigidas a los hermanos, ha llegado "a la conclusión de que las líneas y las formas que he perseguido siempre dentro de nuestra hermandad son diferentes". Este cofrade, que ha sido miembro de junta de gobierno desempeñado diferentes cargos en diversas mesas anteriores, ha señalado en una carta que este paso lo da "gracias a un equipo de personas que vivimos la Hermandad a diario y que me ha animado a encabezar un grupo decidido a trabajar y a seguir comprometidos con nuestra corporación. Una responsabilidad enorme, madurada a lo largo de los años que he estado al servicio de la Hermandad y de sus hermanos con un claro objetivo, hacer de nuestra Hermandad lo que realmente nuestros Sagrados Titulares merecen, que siempre pasará por una perfecta cohesión entre Parroquia, Barrio y Hermandad. Por la que lucho día a día haciendo partícipe al mayor número de personas posibles porque se y estoy convencido de que solo así seremos capaces de engrandecer lo más posible a nuestra Hermandad", ha señalado.

Igualmente, Paraíso ha indicado que la candidatura nace "con un claro objetivo de unión y capacidad integradora de todas las opiniones y realidades que existen en nuestra Hermandad. Lejos de ser un motivo de división, estamos convencidos de que todas las candidaturas que se presentan en este proceso electoral buscarán en líneas generales el bien y el engrandecimiento de nuestra Corporación, puesto que todos somos hermanos, vecinos y amigos", abunda.