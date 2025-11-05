El sacerdote Fernando Borrego, pregonero de la Romería del Rocío de Sevilla 2026

La hermandad filial de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla, con sede canónica en la iglesia colegial del Divino Salvador, ha acordado una serie de nombramientos respectivos a la próxima Romería de 2026. En este sentido, la junta de oficiales, presidida por May Rodríguez, ha designado a don Fernando Borrego Ojeda como pregonero de dicha Romería. Natural de Sevilla, Don Fernando Borrego cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro de Sevilla, donde obtuvo el Bachiller en Teología en 2006. Ordenado diácono ese mismo año, ha ejercido su ministerio en distintas parroquias de la Archidiócesis de Sevilla, entre ellas Pino Montano, Guillena y Tomares, donde desarrolla actualmente su labor pastoral.

Hermano de la Sagrada Lanzada, corporación en la que ha ocupado el cargo de Diputado Mayor de Cultos, pertenece también a las hermandades del Cachorro, la Redención —de la que es Director Espiritual—, Pino Montano, Nuestra Señora de los Reyes, San Hermenegildo, Montesión, Pasión, Exaltación y la Vera Cruz de Guillena, entre otras. Don Fernando mantiene una profunda vinculación con la devoción rociera, habiendo sido capellán de camino de nuestra hermandad, acompañando con cercanía y fe a nuestros hermanos en su camino hasta la Blanca Paloma.

Asimismo, la corporación ha decidido nombrar a José María Pérez-Cerezal como cartelista de esta Romería. Nacido también en Sevilla y licenciado en Bellas Artes, su especialidad abarca los géneros del puntillismo y el fauvismo. En su amplia trayectoria destacan varios carteles como los realizados para la Semana Santa de Sevilla y la Velá de Santa Ana, el Corpus de Seevilla, el Año Jubilar de la Esperanza de Triana, la Romería de Valme u otros.