El Cristo de la Sed sufre daños en la policromía tras un leve incidente al desmontar el altar de quinario

La Hermandad de la Sed ha informado, a través de un comunicado, que la imagen del Santísimo Cristo de la Sed sufrió un incidente durante las labores de desmontaje del altar de Quinario. En la jornada de hoy, el conservador y restaurador Pedro Manzano se ha desplazado hasta la parroquia de la Concepción Inmaculada para examinar directamente el estado del crucificado y evaluar los posibles daños derivados del suceso.

Detalle de las piernas del Cristo de la Sed

Tras la inspección realizada, "el especialista ha constatado que el golpe ha resultado más aparatoso que los daños realmente producidos. Concretamente, se ha detectado el levantamiento de policromía y el desprendimiento de algunos pequeños fragmentos de la misma. Asimismo, uno de los clavos que fijan los pies del Señor se dobló durante el incidente, procediendo el restaurador a su extracción para poder enderezarlo correctamente", señala la corporación.

La "mejor noticia tras la revisión es que la imagen continúa perfectamente sujeta por la zona dorsal —a través del sudario— y que el ensamble de la talla no ha sufrido movimiento alguno. Esta correcta sujeción ha sido determinante para evitar daños de mayor consideración. En los próximos días y de cara a la próxima Semana Santa, se procederá a la consolidación y resanado de estos leves daños externos ocurridos sobre el Santísimo Cristo de la Sed", apunta.