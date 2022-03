El vía crucis de San Esteban y la agenda cofrade para este sábado de cuaresma

Este sábado, si la lluvia no hace acto de presencia por la tarde-noche, tendrá lugar el vía crucis presidido por el Cristo de San Esteban en la Puerta de Carmona. Además, numerosos conciertos de marchas procesionales se celebrarán en distintos templos. Desde hoy puede visitarse la exposición de los estrenos de la Semana Santa de Sevilla 2022, que anoche se inauguraba en la sede de la calle Sierpes del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Continúan los cultos de las hermandades de Pino Montano, el Sol, la Misión, la Estrella, la Lanzada, Padre Pío, San Pablo, los Servitas, San Roque, San Bernardo, San José Obrero, la Mortaja, el Divino Perdón, las Aguas y la Macarena.

Se encontrarán en veneración las imágenes de Jesús Ante Anás, del Dulce Nombre; Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder, de San Gonzalo; Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, de la Milagrosa; Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, de los Panaderos; Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la O; el Cristo de las Misericordias, de Santa Cruz; Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Candelaria; el Cristo de la Corona; y la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, del Gran Poder.

En la capilla de los Ángeles, el Profesor Carlos Colón Perales realizará la meditación ante el Santísimo Cristo de la Fundación, de la Hermandad de los Negritos, en el 400 aniversario de su hechura. La presentación correrá a cargo de Carlos García Lara.

Vía Crucis en San Esteban

La Hermandad de San Esteban celebrará a partir de las 19:00 su vía crucis público con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, recorriendo las siguientes calles: San Esteban, Vidrio, Plaza de las Mercedarias, Levíes, Iglesia de San Bartolomé, Convento Salesas, Lirio, Águilas, Plaza de Pilatos y entrada en la Iglesia de San Esteban.

El acompañamiento musical correrá a cargo del trio de capilla de la banda de música de María Santísima de la Victoria, Las Cigarreras.

Conciertos

Serán varios conciertos los que tengan lugar este sábado, 12 de marzo.

La Paz

A partir de las 13:30, la Hermandad de la Paz organiza un certamen de agrupaciones musicales en los jardines de la parroquia de San Sebastián. Intervienen la A.M. Santa Cecilia, la A.M. Santa María de la Esperanza - Fraternitas, A.M. Ntra. Sra. de la Encarnación y A.M. Ntro. Padre Jesús Cautivo de Ibiza.

San Pablo

La banda de cornetas y tambores de Amor de Cristo, de San Juan de Aznalfarache, celebrará un concierto de marchas procesionales, a las 21:00, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, sede canónica de la Hermandad de San Pablo.

Esperanza de Triana

A las 21:00, concierto de marchas procesionales en la capilla de los Marineros, a cargo de la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista.

Santo Entierro

A las 21:30 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de música de la Cruz Roja, en la iglesia de San Gregorio, sede canónica de la Hermandad del Santo Entierro.

Buen Fin

A las 21:30 horas, concierto a cargo de la sociedad filarmónica Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares, en la iglesia conventual de San Antonio de Padua, sede canónica de la Hermandad del Buen Fin.

San José Obrero

A las 21:30, concierto de marchas a cargo de la agrupación musical Ntro. Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos, en la parroquia de San José Obrero.

San Benito

La Banda de la Puebla del Río ofrecerá un concierto, a las 12:00, en las Hermanitas de los Pobres. Durante el mismo se estrenará la marcha A tus Pies, Encarnación, obra de Pablo Perea Garrido.